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Artvinliler, horon teperek büryanın tadına baktılar

- Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu:

- "Bu ülke üzerinden hesap yapanlar ve ellerini ovuşturanların avuçları inşallah boş kalacaktır"



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'e "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında gelen Artvinliler, horon teperek tarihi mekanda büryanın tadına baktılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde geliştirilen "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında Bitlis'e gelen Artvin heyeti, 3 gün boyunca şehrin değişik yerlerimi gezme fırsatı bulacaklar. İlk olarak Bitlis Belediyesine ait Seyir Tepesine çıkan Artvinliler, buradan kente kuş bakışı bakarak hatıra fotoğrafı çektiler. Daha sonra çarşı merkezine inen Artvinliler, Kazımpaşa İlköğretim Okulu önünden halaylar ve horonlar eşliğinde Ulu Cami Meydanı'na kadar yürüdüler. Burada toplanan Bitlisliler ve Artvinliler önce Bitlis'e daha sonra ise Artvin'e özgü halkoyunları gösterileri sergiledi. Ardından Etnografya ve İhlasiye Medresesi'ni gezen heyet, tarihi Papşen Hanı'nda onurlarına verilen büryan yemeğini yediler.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da katıldığı yemekte, Artvinliler ile Bitlisliler birbirlerine kendi yörelerine ait hediyeler takdim ettiler. Yemekte bir konuşma yapan Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, Bitlis'te olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün bizim ikinci günümüz, ama Bitlis programımız çok dolu dolu geçiyor. İçişleri Bakanlığımızın kardeş şehirler uygulaması Trabzon ile Mardin'de başlamıştı. Önce Mardin Trabzon'a gitmişti, ardından da Trabzon Mardin'e gitmişti. O kadar anlamlı, o kadar derin bir projedir ki devamı noktasında ben bir Artvinli olarak kendi ilimi ikinci aşamada görmek istedim. Sayın Artvin Valisi Ömer Doğan Bey'e hangi ili istersiniz sorduğumda, kendisi 'Bitlis' dedi. Valimin Bitlis konusundaki ısrarı beni de çok mutlu etti. Çünkü benim için Bitlis'in çok ayrı bir değeri var. 25 yıl önce burada askerliğimi yaptım. 25 yıl sonra hem askerlik yaptığım yeri ziyaret etmek hem de Bitlis'te olmaktan dolayı çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Proje kapsamında Artvinliler ilk defa Bitlis'i görme şansına sahip oldular. Valiliklerimiz ve belediyelerimiz sayesinde inşallah Kardeş Şehirler Projemiz devam edecek. Hemen arkasından Bitlis ayağı tamamlanacak, Muş ile Giresun, Bingöl ile Gümüşhane, Siirt ile Rize arasındaki projelerimiz de devam edecek" diye konuştu.



"Bu proje çok önemli bir projedir"

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise; huzurun, kardeşliğin, ilmin ve güvenin kenti olan Bitlis'e geldikleri için Artvinlilere teşekkür ederek, Bitlis'in tarihi geçmişinin 7 bin yıla dayandığını ifade etti. Vali Ustaoğlu, "Tarihi değeri 7 bin yıllığa ve kültürel geçmişi çok eskilere dayanan böyle kadim bir şehirde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Anadolu'ya ilk giriş kapımız olan Ahlat'ı kendi bağrında barındıran, bin yıldır bu topraklarda İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu kadim şehir; inşallah huzurun, güvenin ve emniyetin şehri olacaktır. Bu topraklar, bu kadim tarihimizin derinliklerinde çok önemli bir misyonu barındırıyor. Ahlat'ta tüm ihtişamı ile başta kümbetleri ve Selçuklu Mezarları ile Bitlis'in merkezinde yine tüm ihtişamı ile ayakta duran camileri ve şu an içinde bulunduğumuz hanları ile adeta tarih burada tekrar gözümüzün önünde canlanıyor. Sayın İçişleri Bakanımızın himayelerinde bu kardeşlik köprüsü, bu gönül köprüsü adına yapılan bu proje çok önemli bir projedir" ifadelerini kullandı.



"Bu kardeşlik birilerinin hesaplarını Allah'ın izniyle alt üst edecektir"

Artvinlileri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, "Artvin'den gelerek Bitlis'in meydanında horon tepip el ele tutuşarak anlatılan, bu bölge üzerinde hesabı olanlara karşı verilen o mesaj bir kez daha gösteriyor ki Allah'ın izniyle bu memlekette birliğimiz ve kardeşliğimiz devam ettiği sürede kimse bizim ne bayrağımızı indirebilir, ne memleketimizi bölebilir ne de bu memleket üzerinde hesabı olanlar amaçlarına ulaşabilir. Çünkü biz Çanakkale'de yan yana yatan, Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza mücadele eden ve en önemlisi de 15 Temmuz akşamı darbelere karşı, tanklara karşı kol kola ve yan yana ellerinde bayraklarla dimdik bu memleket için ayakta duran, işte burada duran gerek Bitlisli gerekse Artvinli kardeşlerimizdir. Onun için diyoruz ki bu kardeşlik çok önemlidir. Bu kardeşlik birilerinin hesaplarını Allah'ın izniyle alt üst edecektir. Bu ülke üzerinden hesap yapanlar ve ellerini ovuşturanların avuçları inşallah boş kalacaktır. Bu anlamda verilen mesaj çok önemli bir mesajdır. Bu tarihi şehir yüzyıllardır kendi içinde yetiştirdiği çok önemli şahsiyetleri barındıran ve özellikle Bediüzzaman Saidi Nursi Hazretlerinin ev sahibi olduğu ve doğduğu bu topraklar, yüzyıllardır nasıl ki İslam'a sancaktarlık yapmış ve İslam'ın ışığının balkanlara kadar uzanmasına vesile olmuşsa, bugün yeraltındaki evliyaları ile yer üstünde de hala dimdik ayakta duran medreseleri ile Allah'ın izniyle bu kadim şehir bir kez daha hoşgörünün, huzurun ve kardeşliğin merkezi olacaktır" diye konuştu.

Papşen Hanı'nda düzenlenen yemekten sonra Tatvan'a hareket eden Artvin ve Bitlis heyeti, akşam saatlerinde Van Gölü'nde tekne turu yapacaklar.

(VO-MSA-Y)



02.08.2017 17:09:32 TSI

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