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AK Parti eski Erzurum Milletvekili adayı Tarıkdaroğlu, yeniden Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:11
AK Parti eski Erzurum Milletvekili adayı Tarıkdaroğlu, yeniden Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandı
AK Parti eski Erzurum Milletvekili adayı Tarıkdaroğlu, yeniden Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti eski Erzurum Milletvekili adayı Zafer Tarıkdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan sonra yerine atanan Bakan Jülide Sarıeroğlu'nun da Özel Kalem Müdürü olarak atandı.
Erzurum'un sevilen bürokratı ve siyasetçisi ve AK Parti eski Erzurum Milletvekili adayı Zafer Tarıkdaroğlu, üçüncü kez bakan özel kalem Müdürü oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Jülide Sarıeroğlu'da Özel Kalem Müdürü olarak Zafer Tarıkdaroğlu ile yola devam kararı aldı.
Böylece sevilen isim Tarıkdaroğlu, 3. kez özel kalem müdürlüğüne atandı. 2 Bakan ve 2 Bakanlığın özel kalem müdürlüğünü yaparak bir ilke imza attı.
Zafer Tarıkdaroğlu Kimdir?
Zafer Tarıkdaroğlu, 2004 yılında Ak Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladığı teşkilat çalışmalarına, Ak Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanlığı (İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı), Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversitelerden Sorumlu 26 ilin Bölge Koordinatörlüğü görevleriyle devam etti. 2006 yılından itibaren yaklaşık 5 yıl sürdürdüğü Ak Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinden 2010 yılı Ağustos ayında askerlik hizmetini yerine getirmek üzere ayrıldı. Askerliğini kısa dönem Denizci olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim Komutanlığı Beylerbeyi İstanbul'da tamamladı. 2011 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Ak Parti Erzurum Aday Adayı oldu. 13 Haziran 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nda Bakanlık Müşavirliği görevine atandı. Aynı zamanda 13 Haziran 2011 tarihinden 24 Ocak 2013 tarihine kadar Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın Siyasi Danışmanlığını yaptı. 61. Hükümette Sağlık Bakanı olan Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun da Siyasi Danışmanı olarak görev yapmaya devam etti. 7 Haziran Genel Seçimlerinde Ak Partiden Erzurum 6. Sıra Milletvekili Adayı oldu. Seçim sonrası Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak atanan Zafer Tarıkdaroğlu, yapılan kabine değişikliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun özel kalem müdürlüğüne atandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine değişikliği sonucu aynı bakanlığa getirilen Bakan Jülide Sarıeroğlu'da Tarıkdaroğlu ile yola devam kararı aldı.
(ERZ-Y)

02.08.2017 17:13:57 TSI
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