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ASKİ Genel Müdürü Oprukçu'dan sulama tepkisi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:17
ASKİ Genel Müdürü Oprukçu'dan sulama tepkisi
ASKİ Genel Müdürü Oprukçu'dan sulama tepkisi
- Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu:
- "Vatandaşımızdan istirhamımız şu: Bahçesini sulasın ama gece 24:00'ten sonra sulasın"
- "Vatandaşın maksimum su tüketimi, su ihtiyacı olan bir zaman diliminde vatandaşımız bahçe sulamasın"
- Adana'da 10 yıllık su saatlerinin akıllılarıyla yenilenmesi sayesinde engellenen kaçaklardan 1.5 milyon lira gelir elde edildi

(Fotoğraflı)

Nuri Pir - Erdal Can İçelli
ADANA (İHA) - Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, su depolarının kifayetsizliği ve basınç eksikliği nedeniyle bazı yüksek yerlere su çıkaramadıklarından yakınarak, gündüz saatlerinde suya çok ihtiyaç olması nedeniyle vatandaşların gece 24:00'ten önce bahçelerini sulamamasını istedi.
ASKİ Genel Müdürlüğü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Oprukçu, ceketi ve şerefiyle göreve geldiğini belirterek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün başarısına katkı sağlamanın mahkumiyeti içerisinde olduğunu kaydetti.
Samimi bir benzetmede bulunarak 'amele' gibi çalışmayı sevdiğini söyleyen Oprukçu, yeni nesil su saatlerine ilişkin bilgiler aktardı. 10 yılı doldurmuş tüm su saatlerinin akıllı sayaçlarla değiştirildiğini belirten Oprukçu, yüksek tüketimli saatlerin değiştirilmesi sayesinde kaçakların engellenerek 1.5 milyon lira gelir elde ettiklerini kaydetti. Kentte 800 bin aktif su abonesi bulunduğunu hatırlatan Oprukçu, sayaç değiştirme işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
Son 1 aydır havaların sıcak olduğunu ve depoların kifayetsizliği ile basınç eksikliği nedeniyle bazı yüksek yerlere su çıkaramadıklarını söyleyen ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, şöyle konuştu:
"Vatandaşımızdan istirhamımız şu: Bahçesini sulasın ama gece 24:00'ten sonra sulasın. Yani vatandaşın maksimum su tüketimi, su ihtiyacı olan bir zaman diliminde vatandaşımızdan rica ediyoruz, bahçeni sulama. Hatta imkan buldun 75 dönüm zeytinliğini damlama sulama sistemiyle, vatandaş su beklerken sulama kardeşim be zeytin kurumaz. Zeytin susuzluğa da dayanıklıdır."
(NPR-Y)

02.08.2017 17:19:39 TSI
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