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Termal sağlık turizmi Balıkesir'de masaya yatırılacak

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:22
Termal sağlık turizmi Balıkesir'de masaya yatırılacak
Termal sağlık turizmi Balıkesir'de masaya yatırılacak
- "Balıkesir'de Termal Sağlık Turizmi Sempozyumu" protokolü imzalandı

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Karesi Belediyesi, Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Balıkesir'de Termal Sağlık Sempozyumu" protokolü imzalandı. Büyükşehir'de düzenlenen protokol töreninde konuşan Başkan Uğur, Balıkesir'deki termal sağlık turizm tesislerini ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Karesi Belediyesi, Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Balıkesir'de Termal Sağlık Sempozyumu" protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen protokol törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, BAUN Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Servet Kocaöz, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Müdürü Refik Budak katıldı. 14 Eylül'de yapılması düşünülen sempozyum ile sağlık, enerji ve tabii kaynaklar, kalkınma ajansları, kültür müdürlükleri, turizm, yerel belediyeler ve oteller gibi sektör temsilcileri ile uluslar arası uzmanlar Balıkesir'de bir araya gelecek. İmza töreninde konuşan Başkan Uğur, Balıkesir'in hemen hemen her ilçesinde termal kaynakların bulunduğunu söyledi. Balıkesir'deki termal tesisleri öne çıkarmak istediklerini ifade eden Başkan Uğur, "Balıkesir'deki termal tesislerimizi daha kaliteli ve kapasiteli hale getirmemiz gerekiyor. Kalite olmayınca, kapasite olmayınca turist gelmiyor. Bizim düşündüğümüz yaşlılar bakım evi var. Yurtdışında insanlar aylık 3-5 bin Avro veriyor termal sağlık turizmine. Sındırgı'da böyle bir yer yapma planımız var" diye konuştu.
Başkan Uğur'un konuşması ardından protokol imzalandı.
(OF-

02.08.2017 17:24:54 TSI
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