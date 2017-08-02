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Ereğli Belediyesi'nin "Hoş Geldin Bebek" uygulaması sürüyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi "Hoş Geldin Bebek" uygulamasına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi uygulama kapsamında bu güne kadar 500'e yakın yeni doğan bebeğin ailesini ziyaret etti. Hastaneden çıkmadan ziyaret edilen ailelere; bebek önlüğü, iç ve dış zıbın, eldiven, patikli pantolon, şapka, battaniye, sureler kitabı ve bayrak hediye ediliyor.

Sosyal açıdan önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Yeni doğan bebeklerimizin ailelerini hastanede yalnız bırakmıyoruz. Onları ziyaret ederek yeni doğan bebeklerde ihtiyaç olacak hediyeler veriyoruz. Vatandaşlarımızın hoşnut olduğu bu uygulama şehrimizde ilk defa bizim tasarrufumuzla gerçekleşti. Onlar bizim geleceğimizin minik yürekleri doğdukları andan itibaren Belediye olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek çok önemli. Anne ve babalık duygusunu tadan değerli kardeşlerimizi tebrik ediyor, minik yavrularımıza mutlu ve hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

(AH-Y)



02.08.2017 17:31:45 TSI

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