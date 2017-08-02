ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TÜİK Zonguldak'taki kütüphane istatistiklerini açıkladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:33
TÜİK Zonguldak'taki kütüphane istatistiklerini açıkladı
TÜİK Zonguldak'taki kütüphane istatistiklerini açıkladı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun kütüphane istatistiklerine göre Zonguldak'ta 132 bin 655 kitap bulunuyor.
TÜİK 2016 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2016 yılı itibariyle toplam 28 bin 970 kütüphane mevcuttur bulunuyor. Türkiye'de tüm Halk Kütüphanelerinde 18 milyon 828 bin 188 kitap bulunurken,
Zonguldak ilinde bu rakam 132 bin 655 olarak açıklandı. Karabük ilinde bu rakam 116 bin 172, Bartın ilinde bu rakam 95 bin 550 olarak açıklandı.
(OA-OA-Y)

02.08.2017 17:34:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Esas 67 Burda'da bilinçlendirme ve bilgilendirme standı kuruldu
YEREL

ESAS 67 BURDA'DA BİLİNÇLENDİRME VE BİLGİLENDİRME STANDI KURULDU
Çevreci gençler takdir topladı
YEREL

ÇEVRECİ GENÇLER TAKDİR TOPLADI
Yılmaz &quot;Yağlı Güreşlere tüm halkımızı bekliyoruz&quot;
YEREL

YILMAZ "YAĞLI GÜREŞLERE TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ"
Çaturoğlu fındık toplantısına katıldı
YEREL

ÇATUROĞLU FINDIK TOPLANTISINA KATILDI
AK Gençler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
YEREL

AK GENÇLER HUZUREVİ SAKİNLERİNİ ZİYARET ETTİ
Zonguldak'ta öğrencilere yönelik obeziteyle mücadele sunumu yapıldı
YEREL

ZONGULDAK'TA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OBEZİTEYLE MÜCADELE SUNUMU YAPILDI
Mazgalları çalan hırsızlar yakalandı
YEREL

MAZGALLARI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
İşgalcilere ceza yağdı
YEREL

İŞGALCİLERE CEZA YAĞDI
Emeklilerden Vali Çınar'a ziyaret
YEREL

EMEKLİLERDEN VALİ ÇINAR'A ZİYARET
Alaplı Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirecek
YEREL

ALAPLI BELEDİYESİ 50 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRECEK