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TÜİK Zonguldak'taki kütüphane istatistiklerini açıkladı



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun kütüphane istatistiklerine göre Zonguldak'ta 132 bin 655 kitap bulunuyor.

TÜİK 2016 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2016 yılı itibariyle toplam 28 bin 970 kütüphane mevcuttur bulunuyor. Türkiye'de tüm Halk Kütüphanelerinde 18 milyon 828 bin 188 kitap bulunurken,

Zonguldak ilinde bu rakam 132 bin 655 olarak açıklandı. Karabük ilinde bu rakam 116 bin 172, Bartın ilinde bu rakam 95 bin 550 olarak açıklandı.

(OA-OA-Y)



02.08.2017 17:34:57 TSI

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