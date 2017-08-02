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MASKİ'de ilçelerin yatırım planları masaya yatırıldı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:33
MASKİ'de ilçelerin yatırım planları masaya yatırıldı
MASKİ'de ilçelerin yatırım planları masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında hizmet kalitesini daha da yukarılara taşımak amacıyla aylık ilçe şefleri toplantısını gerçekleştirdi.
15 ilçedeki MASKİ birimlerinin şeflerinin katıldığı toplantılarda, ilçelerde yürütülen faaliyetler masaya yatırılarak ileriye dönük talep ve hizmetlerle ilgili fikir alışverişi yapılıyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü Ağustos ayı İlçe Şefleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Şehnaz Başaran, 1. Hukuk Müşaviri Gülbeyaz Akçıl, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Funda Solak, Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal, Bilgi İşlem Dairesi Koordinatörü Gökhan Kiriş ve 15 ilçeden MASKİ şefleri katıldı. İlçelerde yürütülen çalışmalar ve mahallelerdeki diğer ihtiyaçlar hakkında istişareler gerçekleştirerek, vatandaşlara mümkün olan en iyi hizmeti sunmanın çabasında olduklarını ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, "Her ay, ilçe şeflerimizle birlikte düzenli şekilde yaptığımız toplantılarımızla ilçelerimizin nabzını tutuyoruz. İlçelerdeki ihtiyaçları, talepleri, yapılması planlanan yatırımları masaya yatırarak değerlendirmeler yapıyoruz. Amacımız, 17 ilçemizdeki vatandaşımızın tamamına en iyi hizmeti sunabilmektir. Bunu sağlamak adına da talimatlara titizlikle uyulması noktasında uyarılarda bulunarak ilçelerimizde yürütülen tüm faaliyetleri denetim altına alıyoruz" dedi.
(ÖND-Y)

02.08.2017 17:35:09 TSI
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