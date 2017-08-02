YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Boğazkale'ye yöresel ürünler standı

Boğazkale'ye yöresel ürünler standı



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Boğazkale Kaymakamlığı tarafından üreticiyi doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla 3 adet yöresel ürünler satış standı kuruldu.

Ev hanımları ve köyde ikamet eden vatandaşların üretip satacağı alanlar oluşturmak ve ailelere katma değer sağlamak maksadı ile yapılan yöresel ürünlerin sergilenip satılacağı ahşaptan stantlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk, "Yöresel ürünler pazarımızla köylü vatandaşlarımız ürettikleri yoğurt, süt, peynir yanında bulgur, nohut, fasulye gibi bakliyatları, ev yapımı reçelleri ve evde ürettikleri bütün ürünleri sergileyerek sürekli satış yapabilecekleri kapalı mekanlar oluşturduk. Bir tanesini de Halk Eğitim merkezimize tahsis ettik. Amacımız aile bütçelerine destek sağlamak, üreticiye pazar yeri oluşturmaktır" dedi.

(MYY-BÖ)



02.08.2017 17:35:38 TSI

NNNN

