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Boğazkale'ye yöresel ürünler standı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:33
Boğazkale'ye yöresel ürünler standı
Boğazkale'ye yöresel ürünler standı

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Boğazkale Kaymakamlığı tarafından üreticiyi doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla 3 adet yöresel ürünler satış standı kuruldu.
Ev hanımları ve köyde ikamet eden vatandaşların üretip satacağı alanlar oluşturmak ve ailelere katma değer sağlamak maksadı ile yapılan yöresel ürünlerin sergilenip satılacağı ahşaptan stantlar vatandaşların hizmetine sunuldu.
Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk, "Yöresel ürünler pazarımızla köylü vatandaşlarımız ürettikleri yoğurt, süt, peynir yanında bulgur, nohut, fasulye gibi bakliyatları, ev yapımı reçelleri ve evde ürettikleri bütün ürünleri sergileyerek sürekli satış yapabilecekleri kapalı mekanlar oluşturduk. Bir tanesini de Halk Eğitim merkezimize tahsis ettik. Amacımız aile bütçelerine destek sağlamak, üreticiye pazar yeri oluşturmaktır" dedi.
(MYY-BÖ)

02.08.2017 17:35:38 TSI
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