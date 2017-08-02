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Reşadiye'de Yaz Kur'an Kursu öğrencileri yarıştı



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Reşadiye İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursları arasında dini bilgi yarışması düzenlendi.

Yaz Kur'an kursları arasında düzenlenen yarışmada önce camilerde birinciler seçildi. Daha sonra kendi camilerinde birinci olan öğrenciler Reşadiye Halk Eğitim Merkezi salonunda yarıştı. Yarışmaya birinci olan 4 Kur'an Kursu öğrencisi katıldı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler arasında Abdussamed Koç birinci, Fahreddin Emir Şahin ikinci, Funda Nur Erdoğan ise üçüncü oldu. Dereceye girmeyi başaran öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Reşadiye İlçe Müftüsü Necmettin Saydan,"Diyanet İşleri Başkanlığımızın 'Camiye Koşalım, Kur'an'la Buluşalım' sloganı ile başlayan 2017 yılı Yaz Kur'an kurslarının bitimi ile hem kurslara olan ilgiyi artırmak, hem de kurslarda okuyan öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçmek amacıyla böyle bir yarışma düzenledik. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdik" dedi.

(HA-UY-Y-)



02.08.2017 17:36:08 TSI

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