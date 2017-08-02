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Güroymak Kaymakamlığından 80 yaşındaki kadına ev

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:42
Güroymak Kaymakamlığından 80 yaşındaki kadına ev
Güroymak Kaymakamlığından 80 yaşındaki kadına ev

(Fotoğraflı)

Gürkan Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 80 yaşındaki kadına ev yaptı.
Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, harabe bir evde tek başına yaşayan Tevrat isimli kadın için yaptırdığı evi kısa sürede tamamlayarak teslim etti. Yeni yapılan evi inceleyen Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, bu evin yapılışını baştan sona takip ettiğini belirterek, "Evi çok beğendim. Bu evin yapımında emeği geçen arkadaşlar gayet özverili çalışmış. Tevrat teyzemiz güle güle otursun. İlçemizde yardıma muhtaç, evsiz barksız dul kardeşlerimize ve teyzelerimize imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yıl 25 adet evsiz, yardıma muhtaç dul vatandaşlarımıza ev yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede onları da yeni evlerinde göreceğiz" dedi.
Ev sahibi Tevrat (80) ise, "Bu evin yapılmasında emeği geçen Kaymakam Beye ve vakıf çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yıllardır ihtiyaç hissettiğim evime bugün kavuşuyorum. Çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.
(GO-MSA-Y)

02.08.2017 17:44:23 TSI
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