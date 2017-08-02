YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otobüs yankesicileri yakalandı

Otobüs yankesicileri yakalandı



Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da bir halk otobüsünde yaşlı bir adamın cebindeki bin 150 TL'yi çalan yankesiciler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay bir halk otobüsünde meydana geldi. T.A. isimli yaşlı adam iki kişi tarafından otobüs içerisinde sıkıştırdı. Boş otobüste kendisini sıkıştıran şahıslara anlam veremeyen T.A. bir süre sonra cebinde bulunan paranın olmadığını fark etti. Emniyete giderek cebindeki parasını kendisini sıkıştıran kişilerce çalındığını söyleyen T.A. şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince otobüsteki kamera incelemeye alındı. Yaşlı adamı sıkıştırarak cebinden parayı çalan kişileri tespit eden ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında Z.B. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan yankesiciler cezaevine gönderildi.

(DA-ÖB-Y)



02.08.2017 17:48:24 TSI

NNNN

