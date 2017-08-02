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Karaaslan'dan lösemi hastalarına yakın ilgi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:48
Karaaslan'dan lösemi hastalarına yakın ilgi
Karaaslan'dan lösemi hastalarına yakın ilgi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, lösemi hastası çocuklar ile bir araya gelerek, "Bu yalnızca ailelerimizin tek başına aşabileceği bir süreç değil, süreç boyunca yanlarında olmamız lazım" dedi.
Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı seyretme hayali gerçekleşen minik taraftar Tunahan Tiryaki, Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'a Samsun LÖSAM Derneği'nde verdiği plaket ile teşekkür etti. AK Parti Atakum İlçe Teşkilatı tarafından karşılanan Karaaslan, yetkililerden Lösemili Çocuklar Derneği (LÖSAM) faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Lösemi hastası çocuklar ile sohbet eden Karaaslan, tedavi boyunca çocuklarının yanlarında bulunan aileler ile görüştü. Çorum'dan, lösemili çocuğunun tedavisi için eşyalarını satarak iki çocuğuyla Samsun'a gelen ve 3,5 aydır lösemi derneğinin misafirhanesinde kalan Hülya Canbaz'ı uzun zamandır takip ederek destek veren Karaaslan, aile ile yüz yüze görüşerek lösemi hastası minik Haktan hakkında bilgi aldı.

"Çocuklarımızın güzel haberlerini aldıkça umutlanıyor ve mutlu oluyoruz"
Milletvekili Çiğdem Karaaslan LÖSAM Derneği'nde gerçekleştirdiği konuşmada, "Çocuklarımız ve ailelerimiz için elimizden geldiğince çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu yalnızca ailelerimizin tek başına aşabileceği bir süreç değil, süreç boyunca yanlarında olmamız lazım. Devletimize ve sivil toplum örgütlerimize büyük görevler düşüyor. Allah'a hamdolsun; uzun ve sancılı olsa da tedavisi mümkün olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Çocuklarımız bu hastalığı atlatırken, yanlarında olalım ve hayatlarını kolaylaştıralım istiyoruz. Sizlerin güzel haberlerini aldıkça, buradaki aileler ile birlikte oldukça mutlu oluyoruz. Bizler paylaştıkça azalan bu sürecin birer paydaşıyız. Değerli hocalarımıza, dernek yöneticilerimize, gönüllülerimize şahsım ve AK Parti ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel çocuklarımızla, çok daha güzel günlerde hep beraber olmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Programa Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy ve LÖSAM Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak da katıldı.
(SAM-SLH-Y)

02.08.2017 17:49:59 TSI
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