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Kütahya'dan madalya ile döndüler



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Spor Kulübüne bağlı kick boksçular, Kütahya Belediyesi tarafından fuar etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "11. Geleneksel Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonasından" toplam 11 madalya ile döndü.

Kütahya'da düzenlenen '11'inci Geleneksel Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonasına' 7 ilden 20 kulüp, 400 sporcu katıldı. Antrenör Fehmi Piliç yönetimindeki kick boksçulardan Enes İmla, Ali Azad Yakut, Mecit Turan, Şükrü Ertekin ve Burak Cengiz birinci olurken, Ahmet Turan, Ayşe Turan, Kerem Taşdemir, Batuhan Kınık ve Neslihan Kınık ikinci, Efecan Güçlü ise üçüncü oldu.

Fuar kupası; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde akşam üzeri yapıldı. Kulüp antrenörü Fehmi Piliç ve sporcular, kick boks turnuvalarına katılabilmeleri için destek veren Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır'a ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür etti.

(İC-AS-Y)



02.08.2017 17:52:51 TSI

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