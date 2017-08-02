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Malatya'da yeni Başsavcı göreve başladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:50
Malatya'da yeni Başsavcı göreve başladı
Malatya'da yeni Başsavcı göreve başladı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Orhan Usta görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Orhan Usta, Malatya Adliyesindeki görevine başlarken, Usta'ya ilk ziyareti İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptı. Malatya Adliyesi Başsavcılık makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Kızılay, Başsavcı Usta'ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.
Başsavcı Usta ise, Rektör Kızılay'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
(BT-SD-Y)

02.08.2017 17:53:00 TSI
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