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Başkan Kayda, şehit kızının nikahını kıydı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:51
Başkan Kayda, şehit kızının nikahını kıydı
Başkan Kayda, şehit kızının nikahını kıydı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 29 Eylül 2015 tarihinde terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu Batman'da şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Nedim Erbay'ın kızının nikâhını kıydı.
Salihli Belediyesi evlendirme dairesinde şehit kızı İlknur Erbay ile Oğuz Önal'ın nikâhı kıyan Başkan Kayda, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Çifte, hem günün hatırası olması hem de kullandıkça kendilerini hatırlatması için fincan takımı hediye eden Başkan Kayda, Türkiye'de bir daha üzücü olaylara tanık olmak istemediklerini söyleyerek, "Şehidimizin emaneti olan İlknur kızımızın mutluluğuna dâhil olduk. Bu mutlu günde şehidimizin yokluğuyla bir tarafımız buruk. Birbirinize her zaman destek olun. Allah size ömür boyu mutlu olmayı nasip etsin inşallah. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
(BA-ÖND-Y)

02.08.2017 17:53:18 TSI
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