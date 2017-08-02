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Şehzadeler Parkı STK yetkililerine de tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri için, proje bilgilendirme ve şantiye gezisi düzenlendi.

Heyete yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olan Şehzadeler Parkı'yla ilgili bilgiler sunuldu.

Başkan Saraçoğlu, "Kütahyalıların hizmetine sunulan Macera Parkında; 150 metre gidiş 150 metre dönüş olmak üzere toplam 300 metre uzunluğunda zipline parkuru, 90 metre uzunluğundaki farklı parkurlardan oluşan yetişkin macera parkuru, 13 metre yüksekliğindeki serbest atlayış parkuru ve Türkiye'de ilk defa Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen 550 metre uzunluğuna sahip ve yerden 5 metre yüksekliğinde hava bisikleti bulunuyor" dedi.

Macera Parkı tanıtım gezisinde Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kölgeli de eşlik etti. (EFE)



02.08.2017 17:56:55 TSI

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