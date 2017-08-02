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Toplum Destekli Polislerden dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, telefon ile gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılık olaylarına karşı banka personelleri bilgilendirilerek şüpheli hareketleri bulunan şahısları 155 ihbar hattına ihbar etmeleri istendi. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla anonslar yapılarak vatandaşların bu konuda bilgilendirilmeleri sağlandı. Banka ATM'lerinin yakınlarına dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici stickerler yapıştırıldı.

Yapıştırılan bilgilendirme broşürlerinde "Hiçbir kamu görevlisi suçun aydınlatılması için banka ya da ATM'den üçüncü şahıslara havale yapılmasını istemez. Sizi bir suçtan kurtarmak istediğini söyleyen şahısların para havale veya kontör para taleplerini dikkate almayınız. Bu talepler sizin iyi niyetinizi suiistimal etmek isteyen dolandırıcıların yöntemleridir. Bu tip taleplerle karşılaşıldığında herhangi bir havale veya gönderim yapmadan 155 polis imdat numarasını arayınız. Ya da en yakın polis merkezine başvurunuz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bir diğer dolandırıcılık alanı olan bilişim ve iletişim dolandırıcılığı konusunda da vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

(İC-AS-Y)



02.08.2017 17:59:53 TSI

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