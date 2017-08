YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Torunoğlu'ndan Başkan Türe'nin iddialarına yanıt

Torunoğlu'ndan Başkan Türe'nin iddialarına yanıt

- Tarım fuarını engellemeye çalıştığı iddia edilen Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu:

- "Anamur'a yapılacak her hizmetin destekçisiyiz, köstek değiliz"



MERSİN (İHA) - Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin iddia ettiği gibi tarım fuarını engellemeye çalışmadıklarını, aksine destekleyip geliştirmeye çalıştıklarını belirterek "Anamur'a yapılacak her hizmetin destekçisiyiz, köstek değiliz. Yeter ki aslı astarı olmayan iftira içeren beyanlar olmasın" ifadelerini kullandı.

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin her toplantıda, Ticaret ve Sanayi Odası'nın tarım fuarını engellediği ve fuara katılmamaları konusunda katılımcılara telefon açıldığı yönünde iddialarda bulunduğunu hatırlatan Torunoğlu, bunun kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aksine fuarın yapılması için ellerinden gelen desteği verdiklerini vurgulayan Başkan Torunoğlu, "Sayın Başkana soruyorum, 2018 yılı fuarının yapılması izni için fuar şirketi odamıza müracaat için son günleri bekleyip 31 temmuz tarihinde müracaat yazısını getirmiştir. Odamız yönetim kurulu toplantı gündemi belirlenip dağıtıldığı halde ilgili müracaat dilekçesi ve evrakları 1 Ağustos tarihli yönetim kurulu toplantımızda gündem dışı olarak değerlendirilerek yönetim kurulumuzca uygun görülmüş ve aynı gün tarafımdan imzalanarak kargo ile onay için TOBB'ye gönderilmiştir. Acaba engelleme durumu olsa bu talep bekletilmez mi? Ayrıca sayın başkan katılımcılar için 'telefon açılıyor' diyorsunuz, ne şahsım ne de yönetimim asla böyle bir şey yapmadı, sizi ispata davet ediyorum" ifadelerini kaydetti.



"Duyduklarınıza değil gördüklerinize inanın"

TOBB Türkiye Fuarlar Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz'ü, tarım fuarına ve bölgeye destek olmak için genel sekreterle birlikte ziyaret ettiklerini ve dış devletlerden tedarikçi firmalar talep ettiklerini bildiren Torunoğlu, "Ve bu isteğimiz kabul edilmişti. Sayın Başkan size sorarım, odayı suçluyorsunuz da acaba şahsınızı Anamur'u ilgilendiren konulara şahsım oda adına davet ettiğim halde niçin katılmadınız? Başkanım lütfen iftiralarınız biraz ispatlı olsun. Lütfen anlatılanla değil, duyduklarınıza değil bizzat gördüklerinize inanın" ifadelerini kullandı.



"Kendilerine engel olsak bizimle çalışır mı?"

Anamur için yapılan çalışmalarda ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşları, basın, iktidar ve muhalefet partilerinin tüm siyasi parti başkanları, kaymakamlar, milletvekilleri ve Bakan Lutfi Elvan'ın her platformda Ticaret ve Sanayi Odası'yla iç içe olduğunu vurgulayan Torunoğlu, ifadelerinde şu görüşlere yer verdi:

"Siz neden katılmıyorsunuz? Bu kişiler biz kendilerine engel olsak bizimle çalışır mı? Toplantılara katılır mı acaba? Sayın başkanım, siz bizlere ne kadar yaklaşırsanız biz size on katı yaklaşırız. Anamur'a yapılacak her hizmetin destekçisiyiz, köstek değiliz. Yeter ki aslı astarı olmayan iftira içeren beyanlar olmasın."

