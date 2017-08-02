Oto hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı
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Mehmet Oğuzhan Altun - Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İstanbul'dan gelip İzmit'te oto hırsızlığı yapan şahıslarlardan 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz tarihinde Tavşantepe Mahallesi'ne gelen 5 şüpheli gözüne kestirdiği otomobili çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibinin durumu emniyete intikal etmesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemeler neticesinde 5 şahıstan 3'ünü İstanbul Çekmeköy'de yakaladı. Olayı gerçekleştiren S.N(27), S.N(28) ve D.D(17) isimli şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla 2 şahıs serbest bırakıldı.
(MOA-Y)
02.08.2017 18:13:30 TSI
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