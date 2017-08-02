YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çaldıran'da futbol turnuvası

Çaldıran'da futbol turnuvası



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca düzenlenecek futbol turnuvası öncesi ilçede bulunan spor kompleksinde onarım çalışması başlatıldı.

Çaldıran Belediye Başkanlığınca düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası" öncesi ilçede bulunan spor kompleksinin genel bakım ve onarımı yapıldı. Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından genel temizlik, bakım ve çevre düzenlenmesi tamamlanırken, turnuva için kuraların çekildiği ve rakip takımların belli olduğu kaydedildi. İlk maçlar rövanşlı, sonraki maçların ise eleme usulüyle oynanacağı turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediyesi olarak ilçedeki esnaflar arasında oynanmak üzere "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası" düzenleyeceklerini belirterek, "Yapılan duyuruların ardından 10 takımdan oluşan turnuvanın kuraları çekildi. Turnuvaya katılacak takımların formalarını belediye olarak biz karşıladık. İlk maçlar rövanşlı, diğer maçlar ise eleme usulü ile oynanacak. İlçemizde bulunan spor kompleksimizin genel bakımını Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yaptı. Önümüzde hafta içinde maçlar oynanmaya başlayacaktır. Başarıya ulaşacak birinci, ikinci ve üçüncü takımlara ödüllerimiz olacaktır" dedi.

(MSA-Y)



02.08.2017 18:22:19 TSI

NNNN

