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Diş bakımı ve diş fırçalama yöntemleri eğitimi verildi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Türk Diş Hekimleri Birliği Tekirdağ Diş Hekimleri Odası ve Tekirdağ Lions Kulübü işbirliğinde düzenlenen eğitim programında Sosyal Etkinlik Merkezi'nde çocuklara yönelik diş fırçalama yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcı Gülferah Güral, Türk Diş Hekimleri Birliği Tekirdağ Diş Hekimleri Odası Başkanı Tolga Kutal ve Lions kulübü Başkanı Ayşe Kırkoyun'un katıldığı bilgilendirme toplantısında Türk Diş Hekimleri Birliği Tekirdağ Diş Hekimleri Odası Başkanı Tolga Kutal ve Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar diş sağlığından, diş bakımına, diş fırçalama yöntemlerinden ağız sağlığına kadar uygulamalı olarak eğitim verdi. Eğitim sonunda çocuklara diş macunu ve diş fırçası hediye edilirken diş fırçasının kullanım süresinde diş doktoru kontrollerine kadar bir çok noktaya dikkat çekildi.

Gerçekleşen eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, "Burada eğitim gören çocuklarımız sadece ders ve ilgi alanlarında değil, hayatın her anında ihtiyaç duyacakları şeylerinde eğitimini alıyorlar. Bizlerde her hafta gerçekleştirdiğimiz sağlık uygulamalarında bu hafta diş sağlığı konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Türk Diş Hekimleri Birliği Tekirdağ Diş Hekimleri Odası ve Tekirdağ Lions Kulübü de bilgilendirmemize destek olup çocuklara diş macunu ve diş fırçası hediye ettiler. Sosyal Etkinlik Merkezindeki çocuklarımız için benzer uygulamalarımız devam edecek" diye konuştu.

(SK-MEF-Y)



02.08.2017 18:27:38 TSI

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