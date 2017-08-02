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İl koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi



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ŞANLIURFA (İHA) - İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı üçüncü dönem Genel Değerlendirme Toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcıları Fatih Çelikkaya ve Ufuk Akıl başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantı gündeminde 2017 yılı yatırım programında yer alan, uygulanan ve uygulanacak projelerin dağılımı ve kaynak ayırımı yer aldı. Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, toplam proje bedeli ve kurumlara dağılımı hakkındaki konuşmasında şu bilgilere yer verdi, "İlimizde yürütülmekte olan 347 adet projenin toplam bedeli 10 milyar 564 milyon 34 bin 186 TL'dir. Proje bedelinin 5 milyar 261 milyon 913 bin 561 TL'si harcanmıştır. Dönem sonu itibariyle toplam nakdi gerçekleşme yüzde 49,8'dir. 2 Ağustos 2017 tarihi itibariyle toplam 347 adet projeden 44'ü bitirilmiştir. Genel olarak İlimizdeki yatırımlar; tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim ve enerji sektöründe yoğunlaşmaktadır."

Vali Yardımcısı Akıl, Proje bedellerinin yüzde 32,2'sinin Tarım, yüzde 21,8'inin Ulaştırma, yüzde 15'i Sağlık, yüzde 8'i Eğitim, yüzde 6,6'Enerji ve yüzde 16,4'ünün Diğer Kamu Hizmetleri ve sektörlere ait olduğunu belirtti.

Vali Yardımcısı Akıl,"İlimizde devam eden 347 projenin dağılımı şöyle İl Milli eğitim Müdürlüğü 75 proje, Devlet su İşleri 15'inci Bölge Müdürlüğü 66 proje, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 42 proje, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 35 proje, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 16 proje, Diyarbakır Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü 30 proje, Şanlıurfa Vakıflar bölge Müdürlüğü 18 proje, TEİAŞ 12'ncı Grup Bölge Müdürlüğü 15 proje ve diğer kurumlara ait 50 proje"dedi.

İl Koordinasyon Kurulunca sektörlere göre yapılan açıklamalar şöyle,Tarım sektörü İlimizde tarım yatırımları proje bedeli olarak birinci sıradadır. Merkezi bütçe ödeneğinin tahsisi açısından ilimize gelen ödeneğin yüzde 32,2'sini almıştır. Sektörde, Suruç ovası pompaj sulamaları tamamlanma aşamasında, Bozova pompaj sulamaları, Taşbasan sağ sahil şebeke yapımı, Viranşehir pompaj sulamaları, Mardin Ceylanpınar ovaları cazibe sulamaları, GAP eylem planı kapsamında, merkez ve Siverek ilçelerinde Şanlıurfa sulama dışı alanlarda halkın gelir düzeyinin artırılması projeleri devam ediyor.

Ulaştırma Sektörü ise Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa Akziyaret-Havaalanı-Hilvan ayr. Yol yapımı yüzde 95 gerçekleşme, Şanlıurfa-Viranşehir Gerçekleşme yüzde 95, Viranşehir-Kızıltepe yolu gerçekleşme yüzde 95, Şanlıurfa-Akçakale yolu gerçekleşme 95, Kahta-Narince-Siverek yolu gerçekleşme yüzde 55 devam eden projelerdendir.

Sağlık Sektöründe ise Birecik 150 Yataklı Devlet Hastanesi, Suruç 150 Yataklı Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Harran Üniversitesi 600 yataklı hastane tamamlanan projelerdendir. 1700 Yataklı Şehir Hastanesi ihalesi yapılan ve başlama aşamasında olan önemli sağlık yatırımlarındandır.

Eğitim Sektörü, Siverek Selimpınar Anadolu Lisesi, Siverek Cuma İbiş Ortaokulu, Merkez Sosyal Bilimler Lisesi ve Halfeti Endüstri Meslek Lisesi yapımı tamamlanan belli başlı eğitim yatırımlarındandır. Harran Üniversitesi derslik ve merkezi birimler ile kampüs altyapı inşaatı, Viranşehir Mesleki ve Teknik Lise ve Eyyübiye İmam Hatip Lisesi yapımı devam eden önemli projeler arasında yer alıyor.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl'ın açıklamalarının ardından, daire amirlerinin kurumlarının çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiği ve koordinasyon kurulu üyelerinin görüşlerini açıkladığı toplantıda talepler alındı.

(AK-SD-Y)



02.08.2017 18:54:16 TSI

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