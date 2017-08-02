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Viranşehir'de 25 okul beyaz bayrak almaya hak kazandı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetim elemanlarınca Viranşehir'de temizlik ve hijyen kurallarına uygun bulunan 25 okul beyaz bayrak almaya hak kazandı.

Okullara beyaz bayraklarının verilmesi amacı ile Viranşehir Kaymakamlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Düzenlenen törene Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan törende bir konuşma yapan Kaymakam Ömer Çimşit, "Okullarımızın kalitesi ve standardını belirleme konusunda bir çok kriter vardır. Bunlardan bir tanesine de beyaz bayraktır. Okullarımız temizlik ve hijyen başlığı altından birçok kritere tabi tutuluyor. Okulumuz belli bir kriterin üzerine çıkıyorsa beyaz bayrak almaya hak kazanıyor. Temizlik ve hijyenin yanında farklı kriter ve kıstaslar vardır. Sınavlar, sosyal etkinlikler gibi birçok konularda Milli Eğitim Bakanlığı okullarımızı değerlendiriyor. Bu konuların hepsinin ayrı ayrı önemi vardır. Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler her konuda iddialıyız. İddialı olmalıyız. Kamu kurumları olarak bizler gereken desteği veriyoruz. Aynı zamanda muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın da aynı desteği vermesi gerekiyor. Milli Eğitim camiasına her geçen gün desteğin artığını görüyoruz. Buda bizi sevindiriyor. Son 3-4 yıldır uygulanan beyaz bayrak uygulamasında bu yıl Şanlıurfa genelinde 58 okul beyaz bayrak almaya hak kazandı. Bu okullardan 25 tanesi Viranşehir ilçemizdeki okullardan oluşuyor. Beyaz Bayrak'ta Viranşehir ilçesi olarak açık ara birinciyiz. Bundan sonraki süreçte Beyaz Bayrağı elimizde bulundurmak, muhafaza etmek gerekiyor. Yine denetimler olacaktır. Aynı ciddiyetle çalışmalara devam edilmelidir" dedi. Yapılan konuşmanın ardından Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okullar ödüllerini Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve şube müdürlerinin elinden aldı.

Program çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

(EZ-SD-Y)



02.08.2017 19:10:28 TSI

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