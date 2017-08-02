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Sargın'dan Vali Küçük'e ziyaret

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:37
Sargın'dan Vali Küçük'e ziyaret
Sargın'dan Vali Küçük'e ziyaret

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İlçenin ihtiyaçlarını ilgili kurumlar ile bizzat görüşerek karşılayan Belediye Başkanı Osman Sargın, son olarak Vali İzzettin Küçük ile görüştü. Vali Küçük'e ilçede gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Sargın desteklerini istedi. Sargın, "Merkezi idare başta olmak üzere, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, valiliğimiz ve büyükşehir ile sağladığımız koordinasyon ve ortak çalışmalar doğrultusunda her geçen gün ilçemize yatırımlar artıyor. Güçlü iktidarlar, güçlü ve çalışkan belediyeleri ortaya çıkarıyor. Bizler de bu azim ve çalışma heyecanı ile ilçemizin hangi alanda ne ihtiyacı var ise ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerimizi gerçekleştiriyor, projelerimizi sunuyoruz" dedi.
(MŞ)

02.08.2017 19:39:23 TSI
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