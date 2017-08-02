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Toplu sözleşme görüşmelerinden memurlar müjde bekliyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 21:04
Toplu sözleşme görüşmelerinden memurlar müjde bekliyor
Toplu sözleşme görüşmelerinden memurlar müjde bekliyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler Fidan, 1 Ağustos Salı günü başlayan ve 3 milyon kamu çalışanı ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 4. Toplu Sözleşme görüşmelerinden müjde beklediklerini söyledi.
Şube Başkanı Baler Fidan, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Toplu Sözleşme Görüşmelerinin tüm kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun eski sendikacı olduğunu hatırlatan Fidan, müjdeli haber beklediklerini söyleyerek, "Bakan Sarıeroğlu'nun bu görüşmelere farklı bir anlam ve değer katacağına inanıyorum. 1 Ağustosta başlayan görüşmeler 5 milyonu ilgilendiriyor, sendikaların tekliflerini kamu oyu ile paylaştı, ülkede sabit gelirlilerin yaşam standartları düşerken bu görüşmelerden memur ve memur emeklilerine müjdeli haberler bekliyoruz. Enflasyonun yükseldiği bir dönemde verilecek ücret zamlarının enflasyon rakamlarının üzerinde olması gerekir, aksi taktirde memurlar enflasyon ve vergi canavarına yenik düşecekler. Ülkenin en kritik mevkilerinde bulunan kamu çalışanlarının refah seviyesinin düşürülmemesini istiyoruz. Ekonomik büyümeden bahsedilirken bu büyümeye katkı sunan memurların yoksulluk sınırının altında ücret alması ülkemiz adına ayıplı bir durumdur. Türkiye Kamu-Sen olarak en hassas olduğumuz konu giderde olduğu gibi gelirde de adalet. Vergi yükünü en çok hisseden memurlar için yapılacak iyileştirmeler ülke ekonomisine de can suyu demektir, fedakarlığı hep çalışanlardan beklemeyi kabul etmiyoruz. Kamu-Sen Genel Başkanımız İsmail Koncuk'un toplu sözleşme masasında aldığı pozisyon, sorumlu sendikacılık anlayışı hepimizin ortak duruşudur" dedi.
Ulaşım hizmetlerinde çalışanların da toplu sözleşme masasında çözüm beklediğini kaydeden Fidan, "İş kolumuzda TCDD ile bağlı ortaklıklar , DHMİ ve Bakanlık Çalışanlarının çözüme muhtaç sorunları toplu sözleşme masasında çözüm bekliyor, masaya memurları temsilen oturan sendika yetkililerinden verdikleri sözlerin ve taahhütlerin arkasında durmasını bekliyoruz. Toplu sözleşme masasında daha önce olduğu gibi memuru şahsi çıkarları uğruna satanların sendikacılık yapamayacağını, kamu çalışanlarının bunun bedelini ağır ödeteceğinin bilinmesini istiyoruz. Masaya getirilen sorunlar ortak sorunlardır bunların giderilmesi iş kolumuzda ki memurların sıkıntılarının bir nebze iyileştirilmesi anlamına gelmektedir, Hükumet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmez yetkili sendikalar çalışanların desteğine ihtiyaç duyarsa, olası anlaşmazlıklarda Türkiye Kamu-Sen ve Türk Ulaşım-Sen olarak çalışanlar lehine inisiyatif alacağımızın, her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Genel Merkezimiz Genel Başkanımız Şerafettin Deniz'in belirttiği gibi 'biz onurlu dik durabilenlerin sendikasıyız', bari bu defa yetkili sendikaların kendileri lehine ahlaksız tekliflerden vazgeçip tüm kamu çalışanları adına mücadele vermesini umut ediyor 4. toplu sözleşme görüşmelerinin ülkemize ve kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
(SD-Y)

02.08.2017 21:05:38 TSI
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