ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üzerinde uyuşturucuyla yakalan şahıs tutuklandı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:30
Üzerinde uyuşturucuyla yakalan şahıs tutuklandı
Üzerinde uyuşturucuyla yakalan şahıs tutuklandı

(Fotoğraflı)

Nevzat Yücel
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonları kapsamında, S.A. (36) isimli şahıs takibe alındı. Yalnızbağlar Mahallesi kapalı halk pazar alanı yakınlarında S.A.'yı durduran ekipler, üzerinde yaptıkları aramada 4 gram kubar esrar ve 2 adet hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Şebinkarahisar Kapalı Cezaevine gönderildi.
(UY-ÖZ-Y)

02.08.2017 22:32:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencisi 'Drone' üretti
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 'DRONE' ÜRETTİ
Sivas'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
YEREL

SİVAS'TA MİNİBÜS İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 9 YARALI