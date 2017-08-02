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Türkiye ve Samsun için yeni projeler geliştirecekler

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:59
Türkiye ve Samsun için yeni projeler geliştirecekler
- Vali Osman Kaymak'tan Rektör Bilgiç'e iadeiziyaret

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Osman Kaymak ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türkiye ve Samsun için yeni projeler geliştirerek birlik ve dayanışma içinde çalışacaklarını söylediler.
Son valiler kararnamesi ile Tunceli Valiliğinden Samsun Valiliğine atanan Osman Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'e iadeyi ziyarette bulundu. Rektör Bilgiç'in, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile karşıladığı Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektörlük makamındaki görüşmede Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten üniversitenin fiziki yapısı, olanakları ve imkânları hakkında bilgiler aldı.
Karşılıklı fikir alışverişininde yapıldığı ziyarette Samsun Valisi Kaymak, üniversite kampüsünüde araba ile gezerek inşaatı yeni tamamlanan ve halkın hizmetine açılan Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Hizmet Binası'nı da gezdi.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı ve yardımcıları, yeni hizmete açılan diş hastanesi üniteleri ve poliklinikler hakkında Vali Kaymak'a detaylı bilgiler verdi.
Ziyaretin ardından Samsun Valisi Osman Kaymak ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türkiye ve Samsun için yeni projeler geliştirerek birlik ve dayanışma içinde çalışacaklarını belirttiler.
(SAM-SLH-Y)

02.08.2017 23:01:24 TSI
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