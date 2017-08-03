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Karacasu'da düğün salonu yenilendi



(Fotoğraflı)



Özgür Dedeoluk

AYDIN (İHA) - Karacasu Belediyesi Düğün Salonu eski ve bakımsız arındırılarak gerekli çalışmaların ardından modern bir görünüme kavuşturuldu.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda düğün salonunun içerisinde yenileme ve düzenleme çalışmaları bitirilirken düğün salonu halkın hizmetine sunuldu. Masa ve sandalyelerden gelin ve damat masasına kadar bütün dekorlar yenilenirken salon içerisinde faydası olmayan klimalar yerine vantilatörler takıldı.

Düğün salonu düzenleme çalışmalarını yakından takip eden Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, "İlçemizde çeşitli toplantıların,sosyal kültürel etkinlerin ve hemşehrilerimizin özel günlerine ev sahipliği yapan düğün salonu kötü bir durumdaydı.Yenilenen ve gelişen ilçemizin ihtiyaçlarını ve gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz.Bu bağlamda kapalı düğün salonun yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik.Halkımıza hizmetlerimiz artarak devam edecektir" dedi.

(ÖD-MB-Y)



03.08.2017 07:42:44 TSI

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