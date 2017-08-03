ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karacasu'da düğün salonu yenilendi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 07:40
Karacasu'da düğün salonu yenilendi
Karacasu'da düğün salonu yenilendi

(Fotoğraflı)

Özgür Dedeoluk
AYDIN (İHA) - Karacasu Belediyesi Düğün Salonu eski ve bakımsız arındırılarak gerekli çalışmaların ardından modern bir görünüme kavuşturuldu.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda düğün salonunun içerisinde yenileme ve düzenleme çalışmaları bitirilirken düğün salonu halkın hizmetine sunuldu. Masa ve sandalyelerden gelin ve damat masasına kadar bütün dekorlar yenilenirken salon içerisinde faydası olmayan klimalar yerine vantilatörler takıldı.
Düğün salonu düzenleme çalışmalarını yakından takip eden Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, "İlçemizde çeşitli toplantıların,sosyal kültürel etkinlerin ve hemşehrilerimizin özel günlerine ev sahipliği yapan düğün salonu kötü bir durumdaydı.Yenilenen ve gelişen ilçemizin ihtiyaçlarını ve gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz.Bu bağlamda kapalı düğün salonun yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik.Halkımıza hizmetlerimiz artarak devam edecektir" dedi.
(ÖD-MB-Y)

03.08.2017 07:42:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nazilli'de üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL

NAZİLLİ'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Aydın'da zeytinyağı konuşuldu
YEREL

AYDIN'DA ZEYTİNYAĞI KONUŞULDU
Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı
YEREL

KUŞADASI BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
Kuşadası Belediyesi Tiyatro Festivali başladı
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESİ TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI
Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli yağışlara dikkat
YEREL

AYDIN'IN DOĞUSUNDA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Nazilli Belediyesi spor klüplerine desteklerine devam ediyor
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KLÜPLERİNE DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR
Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

EFELER BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Didim'de engelliler için kermesin altıncısı başladı
YEREL

DİDİM'DE ENGELLİLER İÇİN KERMESİN ALTINCISI BAŞLADI
Ege'den Temmuz ayında 928 milyon dolarlık ihracat
YEREL

EGE'DEN TEMMUZ AYINDA 928 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Nazilli'de kınalı kuzular uğurlandı
YEREL

NAZİLLİ'DE KINALI KUZULAR UĞURLANDI
Aydın Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
YEREL

AYDIN VALİLİĞİNDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
ADÜ'de EUREFE'17 kongresi düzenlendi
YEREL

ADÜ'DE EUREFE'17 KONGRESİ DÜZENLENDİ
Nazilli AK Parti'den kan bağışı çağrısı
YEREL

NAZİLLİ AK PARTİ'DEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nazillili hacı adayları kutsal topraklara uğurlanıyor
YEREL

NAZİLLİLİ HACI ADAYLARI KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANIYOR
Buharkent 'incir' festivaline hazır
YEREL

BUHARKENT 'İNCİR' FESTİVALİNE HAZIR
Başkan Çerçioğlu evi yanan aileye yardım elini uzattı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU EVİ YANAN AİLEYE YARDIM ELİNİ UZATTI
Kuşadası Körfezi'nde 21 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 21 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Aydın TÜMSİAD'tan Vali Köşger'e ziyaret
YEREL

AYDIN TÜMSİAD'TAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET
Kuşadası'nda göçmen kaçakçılarına operasyon
YEREL

KUŞADASI'NDA GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYON