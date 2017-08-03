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Malazgirt'in 54 milyonluk projesi ihale çıkıyor



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde bu yıl içerisinde yapılacak altyapı çalışmaları için önümüzdeki günlerde ihale yapılacağı belirtildi.

İlk etabı 54 milyon TL'ye mal olacak proje ile ilçede yıllardır yaşanan altyapı sorunları çözüme kavuşacak. Altyapı çalışmalarına 24 Ağustos günü Ankara'da yapılacak ihale ile start verileceğini belirten Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçenin tarihi bir sorununun çözüme kavuşacağını söyledi. Malazgirt'te yıllardır yapılamayan altyapı projesinin ilk etabında, yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlanacağını ifade eden Kırlı, "Yetersiz altyapı, ilçemizin tarihi bir sorunudur. Bu sorunun tamamen çözülmesi için hazırladığımız projeler nihayet tamamlandı ve projenin ilk etabı 24 Ağustos'ta ihale edilecek. İhalenin gerçekleştirilmesinin ardından en kısa zamanda ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz. Böylelikle ilçemizin tarihi bir sorununun çözümü için çalışmalara başlamış olacağız" dedi.

Malazgirt ilçesinin çok sorununun olduğunu, fakat en öncelikli altyapı sorununun giderilmesinin gerektiğini ifade eden Başkan Vekili Kırlı, "Malazgirt halkına şu müjdeyi vermek istiyorum. Artık ilçemizin altyapı sorunu tarihe gömülecek. 20 yıldır ihmal edilen ve bir türlü yapılmayan altyapı çalışmalarını, göreve geldiğimiz bir yıl içerisinde bitirmeye başardık. Çok şükür İller Bankası da 54 milyon tutarındaki projemizi kabul etti ve ihale süreci 24 Ağustos'ta yapılacak. Altyapı çalışmaları yaparken ister istemez tüm yollarda kazı yapmak zorunda kalacağız. Bu çalışmalar esnasında zaman zaman vatandaşlarımız mağdur olabilir, bizler bu mağduriyeti en aza indirmek için tüm çabamızı sarf edeceğiz. Fakat yaptığımız bu çalışmalar esnasında da vatandaşlarımızdan duyarlılık ve fedakârlık bekliyoruz. İyi bir alt ve üstyapı çalışmaları ile yaşanılır bir Malazgirt için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

(VE-MSA-Y)



03.08.2017 08:17:01 TSI

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