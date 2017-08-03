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Sultan Alpaslan Anıtı onarılıyor



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesindeki Sultan Alparslan Anıtı, Ahlat'tan getirilen taşlarla onarılıyor.

İstanbul Başakşehir Belediyesi öncülüğünde Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların startı, Cumhuriyet Meydanı'nda verildi. Buranın peyzaj çalışmaları son aşamaya getirilirken, şimdi de Sultan Alpaslan Anıtı'nda onarım çalışması başlatıldı. Açıklamalarda bulunan Mühendis Kenan Bozkurt, Malazgirt ilçesinin yapılan hizmetlerle modern bir ilçe olacağını belirterek, "Malazgirt Sultan Alpaslan Anıtı, ilçenin en önemli simgelerinden biridir. Bu tarihi anıt için Ahlât'tan özel taş getirdik. Anıtımızı bu taşlarla yeniden restore ediyoruz. Bu anıt başta olmak üzere Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Parkı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çocuk ve gençler için spor alanlar yapılacak. Yine Başakşehir Belediyemiz, ilçeye bilgi evi yapacak. İnsanların dinlenebileceği, enerjilerini atabileceği alanlar çoklukta olacak" dedi.

(VE-MSA-Y)



03.08.2017 08:22:53 TSI

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