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Uğur Işılak Ürgüp Bağ Bozumu Festivalinde konser verecek



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Ürgüp'te 45 yıldır Uluslararası düzeyde çok sayıda kurum kuruluş ve kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Bağ bozumu Festivali bu yıl 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Ürgüp üzümünün tanıtımı ve tarımın desteklenmesinin amaçlandığı festivalin ilk gününde Uğur Işılak sahne alacak. Ayrıca festival üzüm ikramları, yarışmalar, halk oyunları gösterileri, pekmez yapımı, bağ bozumu, ikramlar gibi renkli görüntülere sahne olacak.

Bu yıl 46'ıncısı gerçekleştirilecek festivale herkesin davetli olduğunu söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Ülkemizin birçok yerinden bölgemizi gezmeye gelecek misafirler bizleri zaman zaman arayarak festivalin tarihini soruyorlar, festival dönemine Kapadokya gezisi planlamayı düşünüyorlar, bir çok seyahat acentesi tur programlarına Ürgüp Uluslararası bağ bozumu festivalini ekliyor. Böylesine önemli bir festivale biz de yoğun çaba harcayarak hem Ürgüplü vatandaşlarımıza hem de misafirlerimize unutmayacakları bir festival yaşatmayı amaçlıyor, tüm vatandaşlarımızı bu vesile ile festivalimize davet ediyorum" dedi.

(COŞ-SK)



03.08.2017 08:50:54 TSI

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