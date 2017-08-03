ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uğur Işılak Ürgüp Bağ Bozumu Festivalinde konser verecek

03 Ağustos 2017 Perşembe, 08:48
Uğur Işılak Ürgüp Bağ Bozumu Festivalinde konser verecek
Uğur Işılak Ürgüp Bağ Bozumu Festivalinde konser verecek

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Ürgüp'te 45 yıldır Uluslararası düzeyde çok sayıda kurum kuruluş ve kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Bağ bozumu Festivali bu yıl 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Ürgüp üzümünün tanıtımı ve tarımın desteklenmesinin amaçlandığı festivalin ilk gününde Uğur Işılak sahne alacak. Ayrıca festival üzüm ikramları, yarışmalar, halk oyunları gösterileri, pekmez yapımı, bağ bozumu, ikramlar gibi renkli görüntülere sahne olacak.
Bu yıl 46'ıncısı gerçekleştirilecek festivale herkesin davetli olduğunu söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Ülkemizin birçok yerinden bölgemizi gezmeye gelecek misafirler bizleri zaman zaman arayarak festivalin tarihini soruyorlar, festival dönemine Kapadokya gezisi planlamayı düşünüyorlar, bir çok seyahat acentesi tur programlarına Ürgüp Uluslararası bağ bozumu festivalini ekliyor. Böylesine önemli bir festivale biz de yoğun çaba harcayarak hem Ürgüplü vatandaşlarımıza hem de misafirlerimize unutmayacakları bir festival yaşatmayı amaçlıyor, tüm vatandaşlarımızı bu vesile ile festivalimize davet ediyorum" dedi.
(COŞ-SK)

03.08.2017 08:50:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Park halinde ki araçtan silah ve uyuşturucu çıktı
YEREL

PARK HALİNDE Kİ ARAÇTAN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Ürgüp'te Meksika film günleri düzenlenecek
YEREL

ÜRGÜP'TE MEKSİKA FİLM GÜNLERİ DÜZENLENECEK
Vali Aktaş, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı birimlerde incelemeler yaptı
YEREL

VALİ AKTAŞ, KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERDE İNCELEMELER YAPTI
FETÖ'dan tutuklu bulunan öğretim görevlisi tahliye oldu
YEREL

FETÖ'DAN TUTUKLU BULUNAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TAHLİYE OLDU
Nevşehir Halk Kütüphanesinde 484 bin 776 kitap bulunuyor
YEREL

NEVŞEHİR HALK KÜTÜPHANESİNDE 484 BİN 776 KİTAP BULUNUYOR
Jandarma uyuşturucu tacirlerine göç açtırmıyor
YEREL

JANDARMA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖÇ AÇTIRMIYOR