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Mehmet Erat seçim çalışmalarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Mehmet Erat, ATSO Başkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ağrı merkezde bir restaurant'ta ATSO başkanlığı için ekip arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelen Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Mehmet Erat, Ağrı'nın ekonomisin canlanması ve işsizlik sorununun ortadan kalkması için çok çalışacaklarını söyledi. Seçim çalışmaları kapsamında, fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirten Erat, "Geçmiş yıllarda neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı biliyorsunuz. İnşallah bu ekip birçok başarıya imza atacaktır. İnşallah Organize Sanayi Bölgesi projesini tekrardan gündeme getirerek gerçekleşmesi için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız" dedi.

(AS



03.08.2017 08:54:56 TSI

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