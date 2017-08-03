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Park halinde ki araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 08:54
Park halinde ki araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet amirliği ekipleri tarafından park halindeki araçtan silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kozaklı ilçesinde park halinde bulunan bir araçtan şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada bir adet tabanca, 12 adet mermi, uyuşturucu maddeyi içine çekmeye yarayan cam alet ve 4 adet pet şişe, uyuşturucu alımına yarayan kağıtlar, alüminyum folyoya sarılı 4 adet hap ele geçirdi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
(COŞ-SK)

03.08.2017 08:56:17 TSI
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