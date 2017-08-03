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Ağrılı esnaf yün yataklarda uyuduğu için hastalık nedir bilmiyor



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı'da 30 yıldır yüncülük yaparak geçimini sağlayan 57 yaşındaki İbrahim yiğit adlı vatandaş yün yataklarda uyuduğu için bugüne kadar hastalanmadığını ve hastaneye gitmediğini söyledi.

Ağrı merkez Eski Van Caddesi'nde bulunan iş yerinde 30 yıldır köylerden ve yaylalardan satın aldığı yünleri vatandaşlara satarak evine ekmek götüren evli ve 6 çocuk babası İbrahim Yiğit adlı 57 yaşındaki esnaf, kendi elleri ile yaptığı yün yataklarda uyuduğu için hiçbir hastalık yaşamadı. Geçmiş yıllarda yüncülük mesleğinin en popüler mesleklerden biri olduğunu belirten yiğit, Günümüzde mesleğin teknoloji ile savaştığını ve can çekiştiğini ifade etti.

Yün yatak ve yorganda uyumanın oldukça sağlıklı olduğuna dikkat çeken Yiğit, "Ben 57 yaşındayım ve kendim sürekli olarak yün yatakta yatıyorum. Allah'ıma şükürler olsun bu güne kadar doktora gitmedim, bu bana Allah'ın bir vergisidir. Yün yatak ve yorganlarda uyuduğum içinde çok şükür çok sağlıklı biriyim. Silikonlu yatakta yatan insanlar genelde bel ve boyun fıtığından çok şikayetçiler, silikon yorganda yatarlar terleme yapıyor diyorlar, tabi ki yapar. Yün yatak ve yorgan asla terletme yapmaz ve insanı rahatsız etmez, sağlıklıdır" dedi.



'Bu güne kadar doktora gitmedim'



Geçen yıl yün satamadığını ve 10 ton yünün depoda kaldığını dile getiren yiğit, "

30 yılla yakındır yüncülük yapıyorum, memleket şartları elvermediği için yüncülüğe ekmek davası için başladık. Genelde köyde ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız gelip bizden yün alıyorlar. Biz sadece 2 ay bu işi yapıyoruz. Köylüden ve yaylacılardan bu yünü satın alıyoruz. Eskiye göre şimdi yün fiyatları baya düştü, dışarıdan gelen fabrika yünleri, silikon dediğimiz yünler çok etkiledi.

Bu yüzden kendi ürünümüz, mahsulümüz olan yünlerimiz şuan pek satılmıyor" ifadelerini kullandı.



'Geçmişte ekmeğimizin parasını iyi kötü çıkarıyorduk'



Yılda sade 2 ay gibi bir süre çalıştıklarını geri kalan zamanlarda hiçbir iş yapamadıklarını vurgulayan Yiğit, "Şimdi yünü kumaşta hiç yün kullanmıyorlar. Giydiğimiz elbiseler bile hepsi olmuş naylon, bölgemizde bu yünü işleyecek bir fabrika olsaydı çok güzel olurdu. Geçmiş yıllarda yüne rağbet vardı. Şimdi elyaf ve hazır silikonlar çıkmış millet pek fazla yün almıyor. Geçmişte ekmeğimizin parasını iyi kötü çıkarıyorduk. Tabi bu fabrika malları geldikten sonra ister istemez satışlarda düşme başladı. Geçmişte Ağrı'da yüncülük işini yapan çok sayıda arkadaşımızı vardı, ama çoğu ekmek parasını çıkaramadan bu mesleği bıraktı. Çok zahmetli bir iş olduğu için bende önümüzdeki yıllarda bu işi bırakacağım" şeklinde konuştu.

(AS



03.08.2017 08:56:33 TSI

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