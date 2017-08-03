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Iğdır Ovasının bal hasadı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Abbas Can Aras - Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır'ın Asma Köyünde kendine has tadı olan bal hasadına başlandı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır merkeze bağlı Asma Köyde tarım günleri kapsamında üretilen balı yerinde inceledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "tarla günü kapsamında hasat yapalım dedik. Çünkü bugün arıcılarımızın en mutlu günü. Bu dağ başında bir yıl boyunca uğraştılar, çalıştılar ve çabaladılar. Keşke bütün dağ başları böyle güzel olsa. Burada emek sarf edip alın teriyle bal üreten kardeş ve çiftçilerimiz ile birlikte olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Tuzluca ziyaretimiz esnasında kovanları gördüğümde baktım çiftçilerimiz bunu hobi olarak yapıyordu. Ama burada ki çiftçimiz, başkanımız ve diğer üyelerimiz biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz hobi olarak yapmıyoruz dediler. Tabi emekli ve diğer çiftçilerimizde bunu yan gelir kaynağı olarak yapsın. Tarımda riski düşürmek için birkaç sektörde yatırım yapmak üretim yapmak iyidir. Bir yıl hayvancılık öbür yıl başka bir faaliyet olan balda kazanırsınız. Çünkü çiftçinin karnında kırk tane yıl vardır derler. Bu yıl olmazsa gelecek yıl, gelecek yıl olmazsa öbür yıl kırk tane öbür yıl vardır derler. Bu yüzden çiftçimizin bu şekilde ürün çeşitlendirmesi çok önemli ve arıcılığın bölgemiz için önemli bir sektör olduğunu düşünüyorum. 150 ile 800 ton hasılat rekolte bizim beklentimizi karşılamadığı için bunu daha da artırmamız lazım. Devletimiz güzel teşvikler veriyor. Doğu Anadolu Projesiyle (DAP) birlikte arıcılığa desteklerimizi artırmamız ve bu anlamda üniversitemiz ile birlikte bilimsel çalışmalarla burada kendimize, yöremize özgü melez ırkların geliştirilmesi yetiştirilmesi ve dışarıya bağımlığının bu manada azaltılması gerekmekte. Değerli çiftçimizin bahsettiği gibi damızlık ithalinde çok zorluk yaşanıyormuş. Bunun ithalinde ve çiftçimize dağıtımında destekleme kapsamına alınması, Tarım Bakanlığımızla görüşülerek bu konuda ki zorlukların giderilmesi ve bu sorunun aşılması noktasında da biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Aziz Durak ise, Iğdır Ovası ve çevresinin kendine özgü bir iklim özelliği taşıdığına belirtti. Durak, "ilkbaharda arının çiçekle buluşacağı yer Iğdır Ovasıdır. Bu yüzden şubat ayının ortalarından itibaren çevre illerdeki arıcılar yeşil Iğdır'a akın ederler. Ağrı'ya doğru uzanan yaylalar ve dağlarda 50'nin üzerinde endemik çiçek bulunmaktadır. Bal kalitesini yükselten bu özelliklere şunu da ilave edebiliriz. Bu dağ köylerimizde yok denecek kadar az tarım yapılmaktadır. Zirai ilaçlar dağ köylerimiz ve yaylalarımızı kirletmemiş ilimizde kır çiçeği balı üretilmektedir" şeklinde konuştu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, arı kovanlarının bulunduğu alana geçip incelemelerde bulunduktan sora program son buldu.

(ET-AA-Y)



03.08.2017 08:57:54 TSI

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