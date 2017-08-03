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Otomatik sulama sistemi çalışmaları devam ediyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 08:56
Otomatik sulama sistemi çalışmaları devam ediyor
Otomatik sulama sistemi çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Gelişen teknolojiyi en iyi şekilde kullanan Erzincan Belediyesi refüjlerde park ve refüjlerdeki sulamayı daha etkin ve daha sistemli yapabilmek için zaman ayarlı otomatik sulama sistemleri oluşturmaya devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen sistem, hem personel hem de zaman açısından fayda sağlıyor. Son olarak Milli Egemenlik Bulvarı 112 park karşısı ve Binali Yıldırım Bulvarında yapımına başlandı. Otomatik sulama sistemi için gerekli suyu ise yatay sondaj yapılarak bölgelerde bulunan su depolarından sağlanacak. Gerçekleştirilen yatay sondaj ile kaldırım ve cadde hasar görmemesi sağlandı.
Konu hakkın da bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Hem personel hem de zaman açısında büyük fayda sağladığımız bu sistemle yeşil alanlarımızı daha etkin ve daha faydalı bir şekilde sulanmasını sağlıyoruz. Şehrimizin birçok bölgesindeki park ve yeşil alanlara kurduğumuz sistemi daha da yaygınlaştıracağız. Bu yıl 12 km yeşil alana bu sistemi uyguladık. Bu bölgelerde yatay sondaj sistemini kullanarak asfalt ve kaldırımın bozulmasını engelledik. " dedi.
(FG-AA-Y)

03.08.2017 08:58:41 TSI
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