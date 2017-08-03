YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başsoy: "24 ayar Erzincan için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Başsoy: "24 ayar Erzincan için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"



(Fotoğraflı)



ERZİNCAN (İHA) - Çalışmalarını katılımcı belediyecilik anlayışıyla sürdüren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Mengüceli Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Başsoy daha sonra yaptığı açıklamada " Erzincan Belediyesi olarak şehrimizin 20 noktasında aynı anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Mengüceli mahallesinde gerçekleştirdiğimiz içme suyu şebekesi yenilenmesi. Bu çalışma Cansuyu projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuncusu olacak ve Ağustos ayı sonunda tamamlanacak. Alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan üst yapı çalışmalarına sadece bu mahallede 2,5 milyon TL. değerinde yatırım yapılacak. Birkaç ay içinde mahallemizde asfalt ve kaldırım problemini ortadan kaldıracağız. Söz verdiğimiz gibi bütün mahallelerimizi birbirinden ayırmadan hepsine aynı hizmeti götürüyoruz. İnşallah yılsonunda tüm şehre yenilenmiş şebekemizden içme suyu vereceğiz. Birçok mahallemizde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Yeni bir Erzincan sloganıyla çıktığımız bu yolda 24 ayar Erzincan için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey Erzincan, her şey Türkiye için." Dedi

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Başsoy'a Belediye Başkan Yardımcıları Halit Mutlu, Karabey Atıcı ve Osman Alanur eşlik etti.

(FG-AA-Y)



03.08.2017 08:59:17 TSI

NNNN

