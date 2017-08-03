YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaplıcalar şehrin en gözde mekanlarından biri haline geldi

Kaplıcalar şehrin en gözde mekanlarından biri haline geldi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, başta cilt, romatizma, damar sertliği ve kalp hastalıklarına iyi gelen, su sıcaklığı 33 dereceyi bulan, Ekşisu mesire alanı bölgesinde bulunan kaplıcalarda incelemelerde bulundu.

Daha sonra bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Ekşisu mesire alanı bölgesinde yıllardır atıl duran kaplıcalarda gerekli tadilatı yaparak şehrimizin en nezih noktalarından biri haline getirdik. Jeotermal kaplıcalarımız sabah 9.00dan gece 23.00'a kadar hizmet veriyor. Romatizmal ve eklem hastalıkları dışında birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve su sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu tesisler, randevu sistemiyle çalışıyor. Jeotermal kaplıcalarımız da geçtiğimiz yıl inşa ettiğimiz 12 havuzla hizmet veriyoruz. Son teknolojinin kullanıldığı havuzlarda ki su, 5 dakikada boşaltılıp doldurulabiliyor. Havuzların içerisindeki su miktarını da isteğe göre ayarlayabiliyoruz."dedi.

Gerçekleştirilen incelemede Başkan Başsoy'a Erzincan Belediye Başkan Yardımcıları Halit Mutlu ,Karabey Atıcı ve Osman Alanur eşlik etti.

(FG-AA-Y)



03.08.2017 08:59:50 TSI

NNNN

