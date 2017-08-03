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Aile Hekimlerine " Bebek Dostu Aile Hekimi ve Hipertansiyon" eğitimi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, merkez ve ilçe hekimleri ve aile sağlığı personeline yönelik " Bebek Dostu Aile Hekimi, ve Hipertansiyon" eğitimi düzenlendi.

Merkez Toplum Sağlığı Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime, Erzincan Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Asuman Kahraman Tezel, Şube Müdürleri Ömer Ören ve Yusuf Kasımoğlu katıldı.

Düzenlenen eğitimde Erzincan Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Uzm. Dr. Mesut İlter, "Bebek Dostu Aile Hekimi, Bebek Çocuk Ergen İzlem" konularında, Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyolog Doç. Dr. Hüsnü Değirmenci ise hipertansiyon konularında eğitim verdi.

Doç Dr. Değirmenci hipertansiyon hakkında verdiği eğitimde; "Yüksek kan basıncı olarak bilinen hipertansiyon, kan basıncının yükseldiği kronik bir hastalıktır. Dünya Hipertansiyon yüksek kan basıncından kaynaklanan önlenebilir hastalıklar olan inme (felç), kalp ve böbrek hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı korunma, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirmek amacıyla organize edilmektedir.

Yüksek Tansiyon, kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Yüksek tansiyonun en sık rastlanan belirtileri; baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışlarıdır.

Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılıktır. Bazen bir hastalığa bağlı olarak görüldüğü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliği gelişebilir.

Her yaşta görülebilen yüksek tansiyon, yetişkin ve hasta bireylerde görüldüğü gibi çocuklarda da yüksek tansiyon görülmektedir. Çocuklarda yüksek tansiyonun birçok nedeni olabilir. Üç yaşından itibaren tüm muayenelerinde çocukların tansiyonunu ölçtürülmelidir.

Yüksek tansiyon kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına neden olmaktadır.

Yüksek tansiyon gelişimini önlemek için; tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir." Diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erzincan Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Uzm. Dr. Mesut İlter, "Bebek Dostu Aile Hekimi" hakkında bilgiler verdi.

İlter konuşmasında: "Sağlık Bakanlığınca bebek sağlığının geliştirilmesi, bebek ölümlerinin azaltılması, sağlıklı bir gelişim ve büyüme için yürütülen birçok sağlık programı ve projesi olduğunu söyledi.

Anne sütü ile beslenmenin, çocuğun sağlığı ve gelişmesi için ana koşul olduğunu ifade eden "Anne, çocuk sağlığı ve beslenme alanlarında dünya genelinde çalışmalar yürüten UNICEF ve WHO, çocuk beslenmesine ilişkin uygulamaların düzeltilmesi gereğinin de bilinciyle, 1991 de Bebek Dostu Hastaneler aile sağlığı birimleri programını gündeme getirdiler. Bu program '10 adımda başarılı emzirme' aile sağlığı birimleri için de '8 adımda başarılı emzirme' ilkelerinin uygulanması ile bebeğin anne sütü ile beslenmesini sağlamak, emzirmeyi özendirmek ve desteklemek için doğum kliniklerinin düzeltilmesini amaçlamaktaydı. Günümüzde de dünyadaki birçok doğum kliniği 'Bebek Dostu' statüsüne erişebilmek için çaba göstermektedir." dedi.

(FG-AA-Y)



03.08.2017 09:00:11 TSI

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