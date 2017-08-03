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Özel İdare seyyar asfalt plenti kuruyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Genel Meclisi ağustos ayı meclis toplantıları başladı. İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında gerçekleşen toplantılarda, köylerde yapılması planlanan, altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve yol çalışmaları ile ilgili yatırım planları görüşülüyor.

Toplantı da konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, bölgenin en modern sıcak asfalt üretim tesisini kuran Erzincan İl Özel İdaresi olarak geçtiğimiz yıl pilot bölge olarak merkezdeki gurup köy yollarında sıcak asfalt çalışması yaptıklarını hatırlattı. Tuygun, bu yıl çalışmaların Tercan, Kemah ve Refahiye'de devam ettiğini ifade ederek, uzak ilçelerdeki köylere daha verimli hizmet verebilmek için seyyar sıcak asfalt plenti alımı yaptıklarının müjdesini verdi. Tuygun açıklamasında; "Köylerimizde altyapı çalışmaları devam ediyor, Erzincan merkez köylerde dahil yaklaşık 65 köyde, altyapı ve içme suyu çalışmaları sürüyor. Bunun dışında geçtiğimiz yıl merkez köylerde başladığımız sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. İlçelerde gidebildiğimiz noktaya gidebiliyorduk, fakat gidemediğimiz yerlerde seyyar asfalt tesisi alımı gerçekleştirdik, önümüzdeki hafta geliyor. İlçelerde Tercan'da bir gurup köy yolunu sıcak asfalta kavuşturduk, Kemah ve Refahiye'de bir gurup köy yolunu sıcak asfaltla kapladık. Yakın mesafelerdeki köy yollarına ulaşmamız kolay oldu. Seyyar asfalt plenti geldiğinde Mercan bölgesinde geçici olarak kuracağız ve orada sıcak asfaltı üreterek, bölgedeki köylerin yollarını yapacağız. Bu tarafta ise Kemah, Kemaliye ve Refahiye hattındaki köylere sıcak asfalt ulaştırabilmek için seyyar tesisimizi İliç'e kuracağız. Sıcak asfaltın maliyeti büyük ama kalıcı, önümüzdeki aylarda hazırlayacağımız 2018 yılının yatırım programında da özellikle ilçelerdeki ve merkezdeki gurup köy yolların sıcak asfalt yapılması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

(FG-AA-Y)



03.08.2017 09:00:42 TSI

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