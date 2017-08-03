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Avrupa'da yarışacak



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Bedirhan Akdeniz, Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde başarılı oldu ve Milli takıma girme başarısı gösterdi.

Başarıdan başarıya koşan Relax Spor Kulübü sporcusu Bedirhan Akdeniz, 26-27 Temmuz 2017 tarihlerinde Karaman ilinde yapılan Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde başarılı oldu ve Milli takıma girme başarısı gösterdi.

Türkiye Teakwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Milli Takım Seçmeleri 26-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında Karaman'da tamamlandı.

Atatürk Spor Kompleks Kazım Karabekir Spor Salonunda yapılan seçme müsabakalarında, 53 ilden 200 sporcu yapılacak olan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında milli takım formasını giyebilmek için ter döktü. Kadınlar ve erkeklerde 10'ar kategoride yapılan ve iki gün süren seçme müsabakalarında alınan sonuçların ardından ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcular belirlendi. İki gün boyunca bir birinden zorlu ve çekişmeli mücadelelere sahne olan seçme müsabakalarında ulusal ve uluslararası düzeyde toplam 37 hakem görev aldı. Seçmeler sonunda kategorilerinde birinci olan sporcular Mısır'da yapılacak olan Dünya şampiyonasında, ikinci olan sporcular ise Macaristan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonlarında milli forma altında ülkemizi temsil edecek.

Antrenör Muhammed Sevinç, yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Bedirhan Akdeniz Milli takım seçmelerinde başarılı olarak Milli takıma girme başarısında bulundu.

Avrupa Şampiyonaları kadrosundaki sporcumuz Bedirhan Akdeniz, 1-21 Ağustos 2017 tarihlerinde Ankara'da kampa girecek. Avrupa Şampiyonası 5-8 Ekim'de Macaristan'da gerçekleştirilecek.

(FG-AA-Y)



03.08.2017 09:00:59 TSI

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