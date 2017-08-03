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Kurbanlık fiyatlarında üreticiyle tüketicinin arası bulunacak

03 Ağustos 2017 Perşembe, 09:33
Kurbanlık fiyatlarında üreticiyle tüketicinin arası bulunacak
Kurbanlık fiyatlarında üreticiyle tüketicinin arası bulunacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, geçen yıllara göre pahalı olan kurbanlık fiyatları ile ilgili olarak, bu sene için "Tüketiciyi de üreticiyi de düşünmek gerekir. Biz birlik olarak ortayı bulmaya çalışıyoruz. İnşallah üretici de tüketici de memnun olur" dedi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi geçen yıllara oranla bu yıl ki kurbanlık fiyatlarındaki artışı değerlendiren Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, kurbanlık fiyatlarındaki artışın üretici açısından iyi, tüketici açısından kötü olduğunu ifade etti. yüksek olan fiyatların 100-200 TL gibi fiyatlarla esnetilebileceğini öne süren Koşar, birlik olarak üretici ve tüketicinin arasını bulacaklarını söyledi.
Bu yıl ki fiyatlar pahalı
Geçen yıllara göre kurbanlık fiyatlarında farklı bir yıl olacağını savunan Koşar, "Bu yıl fiyatlardaki farklar normal bir fark değil ve bunun fazla bir fark gibi olduğunu düşünüyorum. Bu yıl içerisinde çobanın yüzü güldü. Bu seneki kurbanlık fiyatları geçen seneki fiyatların iki katına yakın fiyatlarda geziyor. Örneğin geçen sene 600-700 TL olan bir kurbanlık bu sene 1100-1200 TL gibi. Geçen yıla göre bu sene bin TL'den aşağıya kurbanlık bulmak çok zor olacak" ifadelerini kullandı.
"Fiyatlar esnetilebilir"
Koşar konuşmasının devamında; "Kurbanlık fiyatlarının yüksek olmasını çoban açısından iyi görüyoruz, daha da farklılık olursa onu da kötü olarak görüyoruz çünkü tüketiciyi de düşünmek gerekiyor. Biz de fiyatlarda çok farklılık istemiyoruz. Tüketiciyi de üreticiyi de düşünmek gerekir. Biz birlik olarak ortayı bulmaya çalışıyoruz. 100-200 TL gibi rakamlarla fiyatlar esnetilebilir" diye konuştu.
(MS-MB-Y)

03.08.2017 09:35:15 TSI
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