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Bu dolabı ihmal etmeyin



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eczacı Ali Ateş, ecza dolaplarının içlerinin mutlaka gerekli malzemelerle dolu olması ve konunun ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Olabilecek çeşitli yaralanmalara önlem olarak, ilk yardım amacıyla kullanılan ecza dolaplarının içlerinin boş kalmaması gerekiyor. Eskişehir'de 30 yıldır eczacılık yapan Ali Ateş ilk etapta ecza dolaplarının alınıp, sonradan gerekli ehemmiyetin gösterilmediğini söyledi. Konuşmasına şöyle devam eden Ateş, "İş yerlerinde mutlaka ecza dolabı bulunması gerekli. İlk etapta, ilk yaralanmalarda müdahale edebilirsin. Ecza dolapları mutlaka dolu olmalı ve göz ardı edilmemeli. Ecza dolabı yazıyor ama içi boş. Olmaz yani içi boş ecza dolabı olur mu? Mutlaka içi dolu olması gerekli ecza dolaplarının. Ecza dolaplarını eczanelerden alabilirler. İlk etapta önemli diye alınıyor ama sonradan bir daha dikkat edilmiyor. Ecza dolaplarının içinde; pamuk, tentürdiyot, batikon, sargı bezi, gazlı bez, makas ve bandaj gibi malzemeler ve bazı acil gereken ilaçlar olmalı" diye konuştu.

(ÇAĞ-AS-Y)



03.08.2017 09:39:39 TSI

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