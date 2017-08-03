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Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri ve 4 sağlıkçı tahliye edildi



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarının yargılandığı dosyada, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği eski Genel Sekreteri A.K.,'nin de aralarında olduğu 4 kişi tahliye edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ilk duruşması Temmuz ayında yapılan sağlık çalışanları davasının Eylül ayına ertelenmesi nedeniyle yaptığı tutuklu değerlendirme duruşmasında önce tutuklu sanıkların mazeret dilekçelerini aldı. Yapılan inceleme sonrasında, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği eski Genel Sekreteri A.K., ile sağlık çalışanları M.D., T.D., ve S.Y.,'nin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(EÖ-SK)



03.08.2017 09:44:50 TSI

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