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Gümüşhane'nin kütüphane ve kitap istatistiği

- Gümüşhane'de 9 halk, 84 okul kütüphanesinde 212 bin 489 kitap bulunuyor



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) illerin 2016 yılı kütüphane ve kitap istatistiklerini paylaştı. Buna göre Gümüşhane'de 9 halk, 84 okul kütüphanesi olmak üzere 93 kütüphanede 212 bin 489 kitap bulunuyor.

Gümüşhane'de resmi okullarda 79, özel okullarda 2, özel kurslarda 3 olmak üzere toplam 84 okulda 95 bin 166 kitap, 361 süreli yayın, 412 CD, 156 DVD, 92 VCD, 321 video kaset, 2 bin 84 afiş, atlas, harita bulunuyor.

İl genelinde bulunan 9 halk kütüphanesinde ise kayıtlı 117 bin 323 kitap bulunuyor. Bu kütüphanelerin 67 bin 865 kullanıcısı bulunurken, kayıtlı üye sayısı 7 bin 92, ödünç verilen materyal sayısı ise 37 bin 465 olarak belirlendi.

Halk kütüphanelerindeki 117 bin 323 kitabın yüzde 45'i edebiyat ve retorik türde olurken, yüzde 20'si sosyal bilimler, yüzde 11'i coğrafya, tarih ve diğer yardımcı disiplin kategorilerinde yer aldı. Kütüphanelerdeki en az kitap oranı yüzde 2 ile dil ve dilbilim ile doğa bilimleri ve matematik kategorilerinde oldu.

Gümüşhane'de ki kütüphanelerin hiçbirinde yazma kitap bulunmazken, 1928 harf devrim öncesinde basılmış kitap sayısı 2 olarak kayıtlara geçti.

Yine kütüphanelerde ki kitapların dillerine bakıldığında ise 114 bin 889 Türkçe, 2 bin 432 yabancı dilde basılmış kitap bulunuyor.

(RE-ÖS-Y)



03.08.2017 09:45:02 TSI

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