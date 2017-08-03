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Büyükşehir Belediyesi'ne iade-i itibar teşekkürü

03 Ağustos 2017 Perşembe, 09:46
Büyükşehir Belediyesi'ne iade-i itibar teşekkürü
Büyükşehir Belediyesi'ne iade-i itibar teşekkürü

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ile ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Başkan Ertaş, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde muhteşem bir karara imza attığını belirtti. Ertaş, şöyle dedi: "Dönemin Belediye Başkanı Dr. Edip Somunoğlu'nun idaresindeki Erzurum Belediyesi tarafından Başbakan Adnan Menderes'e 11 Haziran 1957 tarihli meclis kararıyla verilen 'Erzurum fahri hemşehrisi' ve 'Fahri Belediye Reisi' payesi bilindiği gibi darbeciler tarafından iş başına getirilen Belediye yönetimince 15 Temmuz 1960 tarihli 307 numaralı kararla kaldırılmıştı. Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aldığı kararla Başbakan Adnan Menderes'e meclis kararıyla 'Erzurum fahri hemşehrisi' ve 'Fahri Belediye Reisi' payesini yeniden iade etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e meclisin aldığı bu önemli karardan ötürü teşekkür ziyaretinde bulunarak, merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in şehrimize yaptığı yatırımları ihtiva eden portre bir tablo da hediye ettik. Kentin sosyal ve siyasal meselelerine de kafa yoran ve bu konuda halkımız nezdinde büyük beğeni toplayan kararlara imza atan Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Meclisi'mizi tebrik ve takdir ediyoruz." Başkan Ertaş ayrıca, şehrin hafızası ve hatırasını temsil eden eski mahalle isimlerinin Büyükşehir'in yatırımlarına verileceğini de anımsatarak, "Bir şehrin tarih ve kültür şehri olduğu, tarihi yapılarıyla, mezarlıklarıyla, sokak ve mahalle isimleriyle de anlaşılır. Ziyaretimizde Başkanımız mahalle adlarının proje isimlerinde yaşatılacağı müjdesini verdi. Erzurum'da mahalle adlarında düzenlemeye gidilip eski isimler yeniden yaşatılacak. Bu karardan ötürü Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(ERZ-AA-Y)

03.08.2017 09:48:38 TSI
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