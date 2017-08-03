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Milli tekvandocular Açıköğretim Fakültesini ziyaret etti

03 Ağustos 2017 Perşembe, 09:48
Milli tekvandocular Açıköğretim Fakültesini ziyaret etti
Milli tekvandocular Açıköğretim Fakültesini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Kadir Arslan
ESKİŞEHİR (İHA) - Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Üniversite Olimpiyatlarında Anadolu Üniversitesini temsil edecek olan milli tekvandocular, Açıköğretim Fakültesini ziyaret etti.
20-21 Ağustos 2017 tarihlerinde Chinese Taipei'de 29'uncusu düzenlenecek olan Üniversite Olimpiyatlarında Anadolu Üniversitesini temsil edecek olan milli tekvandocular Bengü Alkan, Fatma Törehan ve Ali Kemal Ustabaş, olimpiyat öncesi Açıköğretim Fakültesini ziyaret etti. Aynı zamanda Açıköğretim Sisteminde öğrenci olan sporcular, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcıları ve öğretim üyelerinin de bulunduğu toplantıya katıldı.

"Kendileriyle ne kadar gurur duysak azdır"
Prof. Dr. Yücel Güney yaptığı konuşmada, "Katılacakları olimpiyat öncesi milli tekvandocularımızın yaptığı bu ziyaret bizi sevindirdi. Kendileriyle ne kadar gurur duysak azdır. Bundan sonra katılacakları olimpiyatlarda ve uluslararası turnuvalarda da üniversitemizi temsil edecekleri için mutluyuz. Olimpiyat öncesi moral vermeye çalıştık, kendilerine nasıl destek olabileceğimizi sorduk ve şans diledik" şeklinde konuştu.
Toplantı, daha önce G.Kore Gwangju'da 28'incisi düzenlenmiş olan Universiade Yaz Spor Oyunları'nda Anadolu Üniversitesini temsil eden sporcuların Taekwondo-Poomsae branşında dünya üçüncüsü olarak kazandıkları bronz madalyaları ve öğretim üyeleriyle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
(AS-Y)

03.08.2017 09:50:19 TSI
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