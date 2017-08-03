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Akdeniz Belediyesi parkları revize ediyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 09:49
Akdeniz Belediyesi parkları revize ediyor
Akdeniz Belediyesi parkları revize ediyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde bulunan mevcut parkları yenileme, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.
Bir yandan merkeze uzak mahallelerde başlattığı asfalt, kaldırım ve yeni yol açma hizmetlerini sürdüren Akdeniz Belediyesi, bir yandan da ilçede yeni parklar açarak, eskiyenleri de revize ederek yeniden halkın hizmetine sunuyor.
Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'un talimatıyla çalışmalarını arttıran Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir program dahilinde bazı parklarda kullanım ömrünü tamamlamış, yıpranmış ve kent estetiğini bozacak nitelikteki bank ve çöp kovalarını değiştirirken, bir yandan da yeni parkların ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında ekipler, geçtiğimiz hafta Kulak Mahallesi'nde bulunan Müfide İlhan Parkında, Iğdır Mahallesi muhtarlığı etrafında ve Kazanlı parkında bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.
"Hedef daha yeşil bir Akdeniz"
Akdeniz ilçesinde parksız hiç bir mahalle kalmaması için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, belediye olarak ilçenin yeşile bürünmesi konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi. Park yenileme çalışmalarına da değinen Başkan Pamuk, "Ekiplerimiz yıpranmış, kullanılamayacak hale gelmiş park oturma gruplarını değiştirmekte, yeni çöp kovaları koymakta ve parkları genel bir bakımdan geçirmektedirler. Bir taraftan parklardaki yenileme çalışmalarımız sürerken, diğer taraftan da ağaç dikimi ve yeşillendirme uygulamalarımız da devam ediyor. Akdeniz'de uygun olan her metrekareyi yeşillendiriyoruz" dedi.
(HSK-Y)

03.08.2017 09:51:32 TSI
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