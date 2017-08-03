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Traktörün arkasında ölümle dans



(Fotoğraflı)



Seyfullah Solak

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de seyir halindeki traktörün arka kısmında yolculuk yapmaya çalışan vatandaş adeta ölümle dans etti.

Eskişehir-Alpu karayolunda seyir halindeki bir traktörün arka kısmında yolculuk yapan vatandaşı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Seyir halinde bulunan başka otomobillerde ki vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafta, traktörün römork ekleme demirinde duran bir vatandaş göze çarptı. Demirin üzerinde ayakta duran vatandaş, canını hiçe sayarak yolculuğuna yol boyunca devam ettiği görülüyor. Traktörün her manevrasında ve çukura girmesinde düşme tehlikesi yaşayan vatandaşın hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etmesi ise yürekleri ağza getirdi.

(MSY-AS-Y)



03.08.2017 10:09:13 TSI

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