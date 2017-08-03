ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Iğdır Aralık ilçesi Belediye Başkanı Bayram Teksay:

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:10
Iğdır Aralık ilçesi Belediye Başkanı Bayram Teksay:
Iğdır Aralık ilçesi Belediye Başkanı Bayram Teksay:
- "Kayseri ile kardeş olmak şanstır"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin kardeş şehirlerinden olan Iğdır Aralık ilçesi Belediye Başkanı Bayram Teksay, beraberindeki heyetle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birikimlerini paylaşmaya devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi'nin "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Şırnak ve Muş ile yardımlaşan, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine destekler veren Büyükşehir Belediyesi, Iğdır'ın Aralık ilçesiyle de kardeş belediye oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret eden Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay, "Kayseri ile kardeş olmak şanstır" ifadesini kullandı.
Iğdır'ın Aralık İlçesi Belediye Başkanı Bayram Teksay ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştü. AK Parti Genel Merkezi'nin uygulamaya koyduğu "Gönül Köprüsü", "Kardeş Belediye" gibi uygulamaların yakınlaşmayı ve bütünleşmeyi artırdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "İki farklı bölgenin bir araya gelmesiyle oluşacak sinerjinin iki tarafa da faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Sürekli yanınızda olmaya gayret edeceğiz. Geçen yıl Şırnak'a bu yıl Muş'a gittik, önümüzdeki günlerde Aralık'a geleceğiz. Bu yakınlaşmayı, bu dostluğu ve kardeşliği daha da pekiştireceğiz. Teknik, altyapı ve insan gücü gibi imkanlarımızı paylaşacağız" dedi.
Iğdır'ın Aralık ilçesi Belediye Başkanı Bayram Teksay da Kayseri ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu dile getirerek, "İlçemiz Türkiye'de güneşin doğduğu ilk ilçedir. Ağrı Dağı'na, düz ovalarına, vatanına milletine düşkün bir halka sahibiz. Kayseri gibi bir belediye ile kardeş olmak bir şanstır. Birbirimize destekle çok güzel şeyler olabilir. Dört ülke arasında bir ilçeyiz. Üç yabancı ülkeye sınırız. İnşallah sizin tecrübelerinizle güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.
(SK)

03.08.2017 10:12:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Develi Ülkü Ocağından Başkan Cabbar'a ziyaret
YEREL

DEVELİ ÜLKÜ OCAĞINDAN BAŞKAN CABBAR'A ZİYARET
Sigara kaçakçısı adliyeye sevk edildi
YEREL

SİGARA KAÇAKÇISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
YEREL

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ÇELİK:
Endürlük Mahallesi'ne sosyal tesis
YEREL

ENDÜRLÜK MAHALLESİ'NE SOSYAL TESİS
İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı
YEREL

İLK HAC KAFİLESİ DUALARLA UĞURLANDI
Kayserili Muaythai sporcuları Dünya Şampiyonası için Tayland'a uçtu
YEREL

KAYSERİLİ MUAYTHAİ SPORCULARI DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN TAYLAND'A UÇTU
Melikgazi Belediyesi vatandaşların önerilerini dikkate alıyor
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALIYOR
Kocasinan Belediyesinden yeni doğan bebeklere sürpriz paket
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN YENİ DOĞAN BEBEKLERE SÜRPRİZ PAKET
Memur-Sen Kayseri 1 No'lu Şue Başkanı Aydın Kalkan:
YEREL

MEMUR-SEN KAYSERİ 1 NO'LU ŞUE BAŞKANI AYDIN KALKAN:
Kaymek Bosna'da Türkiye'yi tanıtıyor
YEREL

KAYMEK BOSNA'DA TÜRKİYE'Yİ TANITIYOR
Kayseri yeni fuar alanına kavuşacak
YEREL

KAYSERİ YENİ FUAR ALANINA KAVUŞACAK
Suriyelilerin motosikletini gasp eden 3 sanığa hapis cezası
YEREL

SURİYELİLERİN MOTOSİKLETİNİ GASP EDEN 3 SANIĞA HAPİS CEZASI
Sigara kaçakçısı Kayseri polisinden kaçamadı
YEREL

SİGARA KAÇAKÇISI KAYSERİ POLİSİNDEN KAÇAMADI
Tuz deposunda üretilen tuzlar, buzlu yollarda kullanılacak
YEREL

TUZ DEPOSUNDA ÜRETİLEN TUZLAR, BUZLU YOLLARDA KULLANILACAK
Ameliyat korkusu yaşarken 40 dakikada hayata döndü
YEREL

AMELİYAT KORKUSU YAŞARKEN 40 DAKİKADA HAYATA DÖNDÜ
Kayseri Emniyetinin başarılı uyuşturucu operasyonları devam ediyor
YEREL

KAYSERİ EMNİYETİNİN BAŞARILI UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR
İş kazasında parmağını kaybetti
YEREL

İŞ KAZASINDA PARMAĞINI KAYBETTİ